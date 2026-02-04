El elogio de Julián Álvarez para un jugador del FC Barcelona

En una dinámica con el youtuber argentino Davo Xeneize, donde debía armar un once ideal según nacionalidades, Julián Álvarez no dudó cuando apareció la bandera de España.

“Voy a elegir a Pedri”, respondió de inmediato. Y ante la insistencia de su interlocutor, que le dio la chance de cambiar de opinión, fue todavía más contundente: “No, para mí Pedri es uno de los mejores jugadores del mundo”.

La frase no pasó desapercibida por el contexto: Álvarez es uno de los nombres que desde hace meses aparece vinculado a el Barcelona, en medio de versiones que lo colocan como posible objetivo a futuro.

El equipo que armó y la ausencia de Lamine

El juego también dejó una curiosidad. Julián explicó que no pudo seleccionar a Lamine Yamal, una de las grandes joyas del Barça, porque en esa posición ya había elegido a Lionel Messi, el indiscutido del once.

El equipo final que armó quedó con Emiliano “Dibu” Martínez; Dumfries, Van Dijk, Gabriel Magalhães, Nuno Mendes; Moisés Caicedo, Pedri, Bellingham; Messi, Lautaro Martínez y Messi.

Más allá del tono distendido del video, el gesto hacia Pedri reafirma el enorme respeto que genera el mediocampista canario entre futbolistas de elite.

Rumores, presente y una respuesta medida

En lo futbolístico, el argentino atraviesa un tramo irregular: su último gol en LaLiga fue el 1 de noviembre ante el Sevilla y todavía no marcó en lo que va de 2026. Su última anotación se dio en Champions League el 9 de diciembre.

Mientras tanto, los rumores de una posible salida de el Atlético siguen circulando, aunque el propio jugador intentó bajarle el volumen. En una entrevista con Marca, aseguró que no se deja afectar por lo que se dice: “Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla… es más lo que se dice por redes que lo que en verdad pasa”.

Y cerró con un mensaje claro: su foco está puesto en seguir creciendo y en pelear por objetivos con el club.

