El elogio de Luis Enrique al FC Barcelona tras la agónica victoria del PSG

La relación que existe entre el FC Barcelona y Luis Enrique es una historia llena de éxito y logros, tanto en lo individual como en lo colectivo. El estratega español vivió una etapa gloriosa con los culés, por eso se le recuerda con tanto cariño cada vez que se cruza con ellos en el camino.

Luego del partido correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League, Luis Enrique habló ante las cámaras y elogió de gran manera a su ex equipo, asegurando que los catalanes están claramente entre los candidatos a ganar el torneo.

💬 Luis Enrique: "El Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions, juegan de maravilla"



👀 "Esto es el inicio" pic.twitter.com/Pvt0yG0sbT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 1, 2025

Las palabras de elogio por parte de Luis Enrique es una muestra clara de su profesionalismo y agradecimiento con los equipos en los que ha jugado y dirigido a lo largo de su exitosa trayectoria dentro del mundo del fútbol.

El encuentro lo comenzó ganando el FC Barcelona, con gol de Ferran Torres apenas al minuto diecinueve de la primera mitad. La jugada la comenzó Pedri, quien sirvió de forma precisa para Marcus Rashford. Él entró libre por la banda de la izquierda y después asistió a Ferran Torres.

Sin embargo, la alegría le duraría poco tiempo a los aficionados del FC Barcelona. Al minuto treinta y ocho, Senny Mayulu marcó el tanto del empate para la escuadra visitante, y ya en la agonía del compromiso, el futbolista portugués Gonçalo Ramos marcó el 2-1 definitivo en favor de los parisinos, llegando así a dos goles en la presente edición de la UEFA Champions League.

El próximo rival del FC Barcelona en la UEFA Champions League

El FC Barcelona había arrancado con el pie derecho su accionar en la UEFA Champions League 2025-2026. Vencieron 2-1 al Newcastle United, con doblete de Marcus Rashford, que justo el día de hoy puso el pase para el gol de Ferran Torres.

Sin embargo, la derrota sufrida el día de hoy los obliga a enmendar el camino en la fecha número tres, cuando se enfrenten al Olympiacos el martes 21 de octubre.