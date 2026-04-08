El enfado de Hansi Flick con el VAR tras los errores arbitrales contra el Barcelona

El director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado muy enfadado en la conferencia de prensa tras el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre su equipo y el Atlético de Madrid por los errores arbitrales que perjudicaron a los locales.

El estratega alemán ha mencionado que no tiene claro si la expulsión de Pau Cubarsí por falta a Giuliano Simeone debió haber sido. Además, sobre la jugada en la que Marc Pubill tocó el balón con la mano, señaló directamente al VAR por no haberle indicado al silbante el penalti y la amoestación al jugador rojiblanco.

"No lo sé. Podría ser y podría no ser. No estoy seguro de si le toca lo suficiente, porque la pelota le toca por detrás. Creo que hay muchas situaciones. La situación en la que el portero de ellos toca el balón con la mano es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. El árbitro es alemán. Es increíble. Esta situación no está bien. Todos cometemos errores, está bien, es normal. Pero este tipo de situaciones. ¿Para qué tenemos el VAR? Eso es lo que no puedo entender. Debería ser penalti y segunda amarilla, o sea, roja", explicó sobre las respectivas situaciones de Cubarsí y Pubill.

Hansi Flick, sobre la mano de Pubill: "Para mí es una situación clara de tarjeta y además penalti".



El entrenador del Barça, crítico con el arbitraje.



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El DT alemán confía en su equipo para el juego de vuelta

🎙️Flick: “Lucharemos y lo daremos todo. Esto no se ha acabado. Parece que la semifinal esté lejos, pero tenemos una oportunidad y la lucharemos.” — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 8, 2026

A pesar de la desventaja de dos anotaciones en el primer capítulo, el estratega confía plenamente en su equipo para tratar de darle la vuelta al marcador en los 90 minutos restantes o hasta el alargue.

Desde luego, nosotros creemos en nosotros mismos. En la segunda parte lo hemos hecho bien. Ellos tienen calidad arriba, no ha sido fácil defenderles pero hemos tenido oprotunidades de sobra para ir ganando la eliminatoria Hansi Flick.

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