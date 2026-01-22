El entrenador del Chelsea determina la fecha de regreso de Cole Palmer tras su lesión

El técnico del Chelsea, Liam Rosenior, reveló que una lesión "menor" fue la responsable de que Cole Palmer se perdiera la victoria del miércoles por la noche en la Liga de Campeones sobre Pafos y confió en su rápido regreso.

Los Blues dominaron el partido contra los visitantes chipriotas en Stamford Bridge, pero carecieron de suficiente precisión hasta que el primer gol de cabeza de la carrera absoluta de Moisés Caicedo aseguró un estrecho triunfo.

Incluso con mucha rotación en el once inicial que vio a Rosenior realizar seis cambios con respecto al equipo que comenzó contra Brentford en la Premier League el fin de semana pasado, Palmer no estuvo presente en el plantel más profundo del día del partido.

FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAINING | GLYN KIRK/GettyImages

Palmer había jugado los 90 minutos contra el Brentford tras aparentemente recuperarse de una pequeña molestia en el muslo que lo dejó fuera de los partidos anteriores contra el Charlton Athletic y el Arsenal. Pero esto se agravó en la victoria sobre los Bees y Rosenior pensó que era mejor no arriesgarse.

"Una ligera rigidez en el muslo", así describió Rosenior la situación antes del saque inicial. Después, dijo que mantener a Palmer fuera del partido era "precautorio" y no una preocupación importante.

"Sintió algo muy leve en el partido contra el Brentford, al principio, así que hay que reconocerle que aguantó", explicó el técnico. "No quiero arriesgar a ningún jugador. Tiene muchas posibilidades de jugar el domingo [contra el Crystal Palace]".

Un problema en la ingle fue la causa de una larga ausencia intermitente entre septiembre y noviembre, seguido por una fractura en un dedo del pie y luego el problemático problema en el muslo que lo afecta ahora.

Desde su regreso a los terrenos de juego a principios de diciembre, Palmer ha disputado nueve partidos consecutivos como titular en la Premier League y ha marcado tres goles. Sin embargo, debido a su limitado número de apariciones (solo 13 de 34 posibles en todas las competiciones), su producción esta temporada se limita a cinco goles hasta el momento.

Explicación de la sustitución de Reece James en el descanso

Chelsea FC v Pafos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | DeFodi Images/GettyImages

El capitán del Chelsea, Reece James, fue titular en el centro del campo contra el Pafos, pero no regresó para la segunda mitad. En ese momento se presumió que fue una jugada táctica de Rosenior, con Estêvão como sustituto, ofreciendo mucho más potencial creativo.

Pero la explicación de Rosenior se centró en la gestión de minutos de un jugador que ha tenido muchos problemas con las lesiones en las últimas temporadas y que ya ha superado las 20 apariciones en la Premier League por primera vez en una sola campaña desde 2021-22.

“Se trataba de minutos y de asegurarnos de que estuviera preparado para jugar miércoles-sábado-miércoles-sábado”, comentó Rosenior, quien agregó para cerrar: “Quiero que esté disponible el mayor tiempo posible. Es un líder en nuestro grupo”.

