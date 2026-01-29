El entrenador que suena para sustituir a Arbeloa la próxima temporada en el Real Madrid

La llegada de Álvaro Arbeloa por Xabi Alonso no ha sido suficiente para levantar a un Real Madrid que suma cada día más cuestionamientos.

Eliminados de Copa del Rey ante el Albacete, segundos en LaLiga y fuera de los ocho primeros en Champions League tras el 2-4 ante el Benfica, la temporada va directa al fracaso aunque lógicamente, futbolística y matemáticamente tiene chances hasta de doblete.

En el club entienden que el problema es netamente de vestuario, por encima hasta de una mala planificación de plantilla y son conscientes que hace falta mano dura para gestionar una plantilla con egos e individualismos y desde ese punto de partida es que prevalece un nombre: Unai Emery.

Si, el español está en la lista de candidatos del Real Madrid para este verano, según Sky Sports.

Ya se han producido los primeros contactos después de que su impresionante trabajo en el Aston Villa llamara la atención dentro del club.

El vasco ha tenido todo tipo de plantillas durante su carrera. Desde equipos menos conocidos a los que ha logrado exprimir al máximo, como los casos de Sevilla, Villarreal o Aston Villa, hasta clubes de primer nivel en los que ha luchado con vestuarios llenos de estrellas (PSG y Arsenal). Incluso le hemos visto enfrentarse a sus jugadores ante faltas de respeto

Vale recordar que Emery tiene contrato hasta 2029 con el club de la Premier League. Un técnico que vendría a cambiar todas las dinámicas actuales por el Bernabéu y que sería una apuesta arriesgada, pero clave ante un club que debe cambiar su dinámica de forma urgente.

En su palmarés además, tiene hasta 30 títulos, entre los que destacan cuatro Europa Leagues, una Copa del Rey, una FA Cup, una Ligue 1, una Community Shield, una Copa de Francia y varios títulos de Supercopas.

