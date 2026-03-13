El equipo de Europa que tiene un primer contacto por Ousmane Dembélé

El futuro de Ousmane Dembélé comienza a generar movimientos dentro del mercado europeo. El atacante francés del Paris Saint-Germain aparece en el radar del Manchester City, luego de que su agente sostuviera un encuentro con directivos del club inglés para explorar un posible movimiento de cara al próximo mercado de verano.

La posibilidad de ver al extremo francés en la Premier League surge como un escenario incipiente, pero que ya comienza a tomar forma en los despachos de algunos de los clubes más poderosos del continente. Aunque todavía no existe una negociación formal, los contactos iniciales marcan el comienzo de un seguimiento más cercano.

🚨 El agente del delantero mantuvo un encuentro con Hugo Viana, director deportivo del Manchester City. Mientras tanto, el PSG intenta asegurar la continuidad de su principal figura. El contrato vigente del francés se extiende hasta junio de 2028, pero la dirigencia ya inició… pic.twitter.com/KdZAqo5Q5w — TyC Sports (@TyCSports) March 13, 2026

Según la información que ha trascendido, el agente del futbolista mantuvo recientemente una reunión con Hugo Viana, director deportivo del Manchester City. El encuentro tuvo como objetivo valorar el panorama contractual del jugador y analizar la viabilidad de una operación futura durante la próxima ventana de transferencias.

Por ahora, la situación se encuentra en una etapa preliminar. No existe ningún tipo de oferta presentada por parte del club inglés, ni tampoco conversaciones formales entre instituciones. Sin embargo, el interés del City refleja el reconocimiento al talento ofensivo del internacional francés dentro del mercado europeo.

Dentro de la estructura deportiva del club inglés, Dembélé es un futbolista que gusta particularmente al cuerpo técnico encabezado por Pep Guardiola. El perfil del atacante, caracterizado por su capacidad de desborde, velocidad y desequilibrio en el uno contra uno, encaja dentro de los sistemas ofensivos que suele emplear el entrenador catalán.

A pesar de ese interés, el futuro del jugador todavía depende en gran medida de lo que suceda con su situación contractual en el Paris Saint-Germain. El club parisino considera a Dembélé una de sus piezas importantes dentro del proyecto deportivo y busca asegurar su continuidad a largo plazo.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEA | JULIEN DE ROSA/GettyImages

El actual vínculo contractual del futbolista se extiende hasta junio de 2028. Sin embargo, la dirigencia del PSG ya inició conversaciones internas para ampliar ese acuerdo y blindar al atacante frente al interés que comienza a surgir desde otros equipos europeos.

El principal obstáculo en esas negociaciones radica en las diferencias económicas que existen actualmente entre ambas partes. Las posturas financieras del club y del entorno del jugador se mantienen distantes por el momento, lo que impide que la renovación avance con rapidez.

Esa distancia en las conversaciones abre una pequeña ventana para otros clubes interesados. Aunque el PSG mantiene la intención de renovar su contrato, la falta de acuerdo inmediato genera incertidumbre respecto al desenlace de la situación durante los próximos meses.

De cara al mercado de verano, el escenario podría cambiar dependiendo de cómo evolucionen las negociaciones contractuales. Si el PSG logra cerrar la renovación, el asunto quedaría resuelto; de lo contrario, clubes como el Manchester City podrían intensificar su interés y convertir una posibilidad incipiente en una operación concreta.