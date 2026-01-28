El equipo de la Liga MX que fichará a Uriel Antuna en las próximas horas

Los Tigres UANL lograron finalmente acomodar a uno de los futbolistas que ya no entraban en su proyecto deportivo. Tras varios días de negociaciones y trabajo interno, el club regiomontano cerró la salida de Uriel Antuna, quien continuará su carrera en la capital del país.

El atacante mexicano se marcha de Tigres luego de un periodo complicado, marcado por la falta de minutos y la distancia con el cuerpo técnico. Antuna nunca terminó por convencer al entrenador Guido Pizarro, quien desde su llegada dejó claro que el extremo no encajaba del todo en la idea futbolística que buscaba implantar.

🚨 Uriel Antuna se va a Pumas en venta definitiva 🚨 pic.twitter.com/0HNNvJVkof — Willie González (@WillieGzz) January 28, 2026

La operación se concretó bajo la vía de una venta definitiva, lo que representa un alivio administrativo para Tigres. Aunque la cifra exacta del traspaso no ha sido revelada, al interior del club consideran positivo haber cerrado la negociación sin recurrir a préstamos o fórmulas que prolongaran una relación deportiva desgastada.

Del otro lado aparece Pumas UNAM, que suma a un futbolista con recorrido internacional y experiencia en la Liga MX. Para el conjunto universitario, Antuna representa una apuesta por velocidad, desborde y desequilibrio por bandas, características que el equipo ha buscado reforzar en este mercado.

La salida del jugador no fue inmediata. Durante varios días, Antuna trabajó por separado del primer equipo en Tigres, una señal clara de que su etapa estaba llegando a su fin. Esa decisión, tomada por el cuerpo técnico, terminó por acelerar las conversaciones con otros clubes interesados en hacerse con sus servicios.

Tigres UANL v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

En Tigres, la baja de Antuna también responde a la necesidad de ajustar la plantilla. Liberar su lugar permite al club reordenar su nómina y abrir espacio para perfiles más acordes al estilo que pretende Guido Pizarro, quien ha sido respaldado por la directiva en la toma de decisiones fuertes.

Para Antuna, el cambio de aires llega en un momento clave de su carrera. A sus 27 años, el extremo sabe que necesita continuidad y confianza para relanzar su nivel. En Pumas encontrará un contexto distinto, con mayor margen de protagonismo y un entorno que suele potenciar a futbolistas necesitados de revancha.

Así, Tigres cierra un capítulo que nunca terminó de consolidarse y Pumas apuesta por un nombre probado en el futbol mexicano. La incógnita ahora pasa por el rendimiento del jugador en su nuevo club y por si este movimiento logra beneficiar a ambas partes en el mediano plazo.