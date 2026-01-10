El equipo de la Liga MX que podría repatriar a Hirving Lozano
La etapa de Hirving: el “Chucky” Lozano en el San Diego FC terminó antes de lo previsto y dejó más preguntas que certezas. Lo que comenzó como una apuesta estelar para la MLS acabó en una salida abrupta, confirmada en enero de 2026, tras un año marcado por contrastes, decisiones internas y una relación que se fue desgastando con el paso de los meses.
El 2025 arrancó de manera prometedora para el mexicano. Desde su llegada, Lozano respondió como se esperaba de una figura internacional. Fue determinante en el ataque, apareció en momentos clave y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más influyentes del equipo. Sus números respaldaron ese impacto. En 31 partidos oficiales, registró 11 goles y 8 asistencias, participando de forma directa en una anotación cada partido y medio, una cifra más que respetable para cualquier extremo.
No obstante, conforme fue avanzando la temporada, Chucky empezó a perder protagonismo. Las titularidades se redujeron, los minutos fueron menos constantes y verlo en el banquillo se volvió una imagen recurrente. A ese escenario se sumaron diferencias con el cuerpo técnico, una situación que terminó por romper el equilibrio dentro del vestidor.
La directiva de San Diego FC optó por dar un giro y dejó fuera de sus planes al atacante mexicano. La decisión sorprendió por el contraste entre sus números y su rol final dentro del equipo, pero marcó un punto de quiebre definitivo en el proyecto.
Ahora, el futuro de Lozano parece mirar hacia México. La salida coincide con la búsqueda urgente de un extremo por parte de Tigres UANL, que ve en el jugador una oportunidad estratégica. A sus 30 años, el 'Chucky' necesita continuidad, protagonismo y un entorno competitivo que le permita volver al radar de la selección mexicana con miras al Mundial 2026.
De concretarse su llegada a Tigres, Lozano se sumaría a una lista de futbolistas repatriados desde Europa, que encontraron, en la “U” de Nuevo León, una nueva etapa, como Javier Aquino, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Diego Lainez.... entre otros.
