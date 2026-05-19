El equipo de la Liga MX que sueña con el fichaje de Carlos Rodríguez

Monterrey ya avanza en la planeación de su plantel de cara al próximo semestre y uno de los nombres que más fuerza ha tomado dentro de la directiva es el de Carlos Rodríguez. El mediocampista aparece como prioridad para los del norte del país, que buscan construir una base integrada por los mejores futbolistas nacionales de la Liga MX.

La intención del club regio es reforzar el núcleo mexicano del plantel con piezas consolidadas y de experiencia competitiva. Dentro de esa estrategia, Rodríguez encaja cien por ciento por su calidad técnica, liderazgo dentro del campo y pasado con los Rayados, donde logró consolidarse antes de convertirse en jugador de Cruz Azul.

¿DE VUELTA A CASA? 💥😲



‘Charly’ Rodríguez podría volver a casa, Rayados lo quiere de vuelta.



💣 La información viene de ABC Deportes, donde establecen que en Monterrey tienen la intención de hacerse con Carlos Rodríguez y ‘casi lo tienen en la bolsa’.



✍🏻 Recientemente… pic.twitter.com/VnqPXyyldN — Futbol Total (@futboltotal) May 18, 2026

Actualmente, ‘Charly’ vive un gran momento futbolístico, esto al menos a nivel de club. El mediocampsta se encuentra disputando la final de la Liga MX con Cruz Azul y ha sido uno de los elementos de más peso durante la liguilla. Su regularidad y valor en partidos importantes terminaron convenciendo a Monterrey de intentar su regreso.

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno de Rayados, ya existen acercamientos con el futbolista para conocer su postura respecto a una posible vuelta al norte de México. Sin embargo, por ahora no existe ninguna negociación formal con Cruz Azul, principalmente porque el torneo todavía no concluye para los celestes.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Uno de los obstáculos más grandesdentro de la operación sería lo económico. Hace poco tiempo, Carlos Rodríguez renovó contrato con Cruz Azul hasta el 2029, movimiento que fortaleció y mucho la posición contractual del club capitalino y elevó de manera automática el valor de una eventual transferencia durante el próximo mercado de verano.

Rayados por ahora se centrará en cerrar la firma de su nuevo técnico. Una vez que esto concluya y con el torneo finalizado, el club ahora tocará la puerta de Cruz Azul para conocer las exigencias reales del club celeste.