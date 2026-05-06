El equipo de la Liga MX que tiene en la mira a Nelson Deossa

El verano pasado, Nelson Deossa fue uno de los hombres que más foco se llevó dentro del Mundial de Clubes. El colombiano exjugador de Monterrey pasó de ser un desconocido total, a uno de los hombres más deseados en diferentes mercados del planeta. Fue España su destino final, firmando con el Betis.

Pero el resultado de este movimiento no ha sido el esperado. El colombiano no ha podido adaptarse al cien por ciento con el equipo de Pellegrini. Si bien es cierto que tuvo un ciclo mínimo de buen nivel, en términos generales su temporada ha sido mala. Siendo el caso, no se descarta su venta en el verano y dentro de la Liga MX ya se frotan las manos.

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Cruz Azul sueña con el bombazo llamado Nelson Deossa del Real Betis.



La Máquina quiere traerlo de vuelta a la Liga MX, informa Diario Universal; añaden que el Betis no vería con malos ojos su traspaso, pues no ha resultado lo que… pic.twitter.com/kvShCsqzPY — Futbol Total (@futboltotal) May 2, 2026

Cruz Azul es uno de los interesados en el posible fichaje de Deossa de cara al siguiente curso. El cuadro de la capital del país está a la caza de un mediocentro que abarque todo el campo ante el inminente futuro fuera del club para Erik Lira. Nelson en efecto cumple con el perfil deseado en La Noria.

Adicional, Deossa ha demostrado que está para jugar en cualquier equipo de México. El nivel que demostró en Pachuca, lo replicó dentro de Rayados. Siendo así, los de La Noria tienen claro que el movimiento es uno de carácter seguro, pues no requeriría gran tiempo de adaptación.

Real Betis Balompie Portraits - UEFA Europa League 2025/26 | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

De momento no hay nada avanzado entre ambos equipos. Lo que es un hecho es que el Betis sí está valorando vender a Deossa. El club desea recuperar algo de los 16 millones de dólares que pagaron por su traspaso.

De ser el caso, Cruz Azul entrará de lleno en la subasta por su firma. Aunque los de la capital del país no alcanzarán dicho valor de mercado, buscarán negociar por cifras a la baja luego del año complejo para el mediocentro.

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