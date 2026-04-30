El equipo de la Liga MX que tiene en la mira tanto a Anselmi como a Larcamón

El proyecto de Iván Alonso en Cruz Azul no ha estado a la altura de lo que se esperaba. En dos años del mismo, el cuadro de la capital del país sólo ha sumado un título pese a la enorme inversión de mercado en fichajes. El mismo fue el de la CONCACAF en mayo del año anterior bajo la dirección técnica de Vicente Sánchez.

Pese a que cumplió con una copa, Sánchez fue echado por diferencias con la dirección deportiva. Caso contrario con los otros dos entrenadores del ciclo, Martín Anselmi y Nicolás Larcamón, quienes no sólo no ganaron nada con los celestes, sino que además, partieron del club de la peor manera, en medio de un ruido negativo.

DOS ARGENTINOS EN LA MIRA 🇦🇷



Larcamón y Anselmi podrían ‘pelear’ por llegar al Atlético San Luis rumbo al Apertura 2026.



📰 De acuerdo con diario Excélsior, la directiva potosina ya analiza opciones tras un torneo bastante irregular en el que no lograron encontrar un lugar en… pic.twitter.com/UAEKYon4zW — Futbol Total (@futboltotal) April 29, 2026

Pese a lo anterior, ambos siguen siendo piezas de mucho agrado dentro del mercado de la Liga MX. Siendo el caso, un club del país tiene a los dos argentinos como sus mejores opciones para tomar la dirección técnica del equipo en el verano, se trata del Atlético de San Luis, conjunto que busca elevar su competitividad.

Si bien su pasado reciente con el Porto y el Botafogo fue fatal, Anselmi cumple con el perfil deseado en San Luis. Un entrenador de la nueva era con ideas modernas que busquen ejecutar un fútbol diferente.

Botafogo v Flamengo - Campeonato Carioca | Eurasia Sport Images/GettyImages

En el caso específico de Larcamón, si bien no le fue nada bien en Cruz Azul, en otros equipos de la Liga MX ha tenido éxito. En clubes en los que no tenía plantillas estelares el técnico pudo explotar la que es sin duda su mejor virtud: formar grupos y llevar a un grupo sin estrellas a rendir como conjunto.

De momento no hay nada ni al menos cerca de cerrarse con ninguno de ellos. Sin embargo, es un hecho que la dupla de argentinos tiene muchas opciones de continuar sus carreras en México.

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