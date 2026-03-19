El equipo de la MLS que apunta al fichaje de Keylor Navas

Desde su llegada a México, al menos en lo individual, el rendimiento de Keylor Navas ha sido muy positivo. Es evidente que el veterano está muy cómodo tanto en los Pumas de la UNAM como en su vida personal dentro de la Ciudad de México.

Sin embargo, su ciclo dentro del cuadro de la capital del país podría terminar pronto. Al día de hoy y con tres meses de contrato por delantero, Navas no ha renovado con el cuadro de la Liga MX. Siendo el caso, su futuro podría estar incluso fuera de México, pues tiene un llamado muy seductor dentro de la MLS.

🚨 Keylor Navas' future at Pumas UNAM is increasingly uncertain with the experienced Costa Rican's contract expiring at the end of the 2026 Liga MX Clausura season.



Inter Miami are emerging as a possible destination.



(Source: @MARCA) pic.twitter.com/kU1QP6neSt — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 19, 2026

El Inter Miami tiene en la mira a Keylor de cara al verano. El club tiene el deseo de firmar a un portero de peso que sea capaz de ganar partidos. Navas cumple con dicho perfil.

De momento no hay acercamientos formales, pero, una vez que se confirme si continuará o no dentro de los Pumas, el club de la MLS moverá ficha. La posible condición de agente libre del meta facilita el camino para el Inter Miami. Bastaría con un buen sueldo o una gran prima de fichajes para llenarle el ojo al veterano.

Pumas UNAM v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Uno de los promotores de este movimiento es el propio Leo Messi. Cabe recordar que el astro argentino fue compañero del tico durante su corta etapa en el PSG. Durante dicho lapso de tiempo, ambos jugadores formaron una relación muy cercana entre sí tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Es importante señalar que la palabra final está en boca de los Pumas. Si el club pone en la mesa de Navas la renovación, es casi un hecho que el meta aceptará la misma. Keylor lo ha declarado en más de una ocasión, está feliz en la UNAM, está feliz en México y su deseo es seguir en el mismo entorno.

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