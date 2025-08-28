El equipo de la Premier League que está por cerrar el fichaje de Xavi Simons

Para nadie es un secreto que el deseo de Xavi Simons es dejar al Leipzig de Alemania antes de que el mercado de fichajes cierre. El jugador entiende que dentro del club se vivirán tiempos de carencia luego del desarme del plantel, por lo que, prefiere dar un paso al costado de dicha etapa.

Salvo sorpresa su destino será la Premier League, pues es el único mercado que puede y quiere pagar su cifra de traspaso. Desde hace semanas, el jugador y su manejo aceleran con el fin de fichar con el Chelsea, sin embargo, todo indica que su equipo será otro cuadro de la capital inglesa.

El Tottenham ha dado un paso al frente por el traspaso del jugador. El último reporte confirma que el cuadro de los 'Spurs' ha puesto sobre la mesa del Leipzig 70 millones de euros entre fijos y variables que serán aceptados por el cuadro de la Bundesliga.

De la misma forma, el jugador está abierto a aceptar la oferta. Sabe que el Chelsea ha enfriado su interés y el cuadro que comanda Thomas Frank luce hoy mismo como su mejor opción. Simons se encuentra ya mismo en Londres a la espera de que su futura se defina en las próximas horas.

Es clave señalar que el Chelsea no ha descartado al cien por ciento el arribo del jugador. Sin embargo, en este punto el campeón del Mundial de Clubes tiene todo el enfoque en su prioridad, es decir, el fichaje de Fermín López.

