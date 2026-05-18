El equipo en el que podría continuar su carrera André Pierre Gignac

Desde hace semanas, la relación entre André Pierre Gignac y los Tigres de la UANL está rota. Sobre a nivel jugador y directiva. El francés esperaba poder negociar su renovación con el equipo del norte del país. La nueva gerencia no sólo cerró la puerta, sino que dejó en claro el adiós del delantero con un homenaje de despedida mucho antes de lo esperado.

Todos los caminos para André llevaban al retiro. Valorando la edad del jugador, así como su lealtad por Tigres, no parecía viable que el jugador vistiera otras camiseta tras salir de la UANL. Ahora mismo esa posibilidad está lejana, el galo no sólo se mantendría en activo, sino que además lo haría en la Liga MX.

LE ABREN LA PUERTA 🇫🇷👀💙



Pachuca ha decidido darse el gusto y tocar la puerta de André-Pierre Gignac, que está por dejar las filas de Tigres.



➡️ Así lo informa diario Universal, que establecen que “Pachuca tiene en el radar a Gignac, quieren aprovechar que se termina su… pic.twitter.com/cAjYoOJTLw — Futbol Total (@futboltotal) May 17, 2026

El Pachuca tiene en la mira al delantero de cara al verano. El club entiende que André en un estado de forma optimo, aún puede ser de mucha ayuda para el plantel de los Tuzos. Además, un tipo con su nivel de jerarquía dentro y fuera de México, puede sumar al vestidor de forma inmediata.

El factor edad no es clave dentro del posible movimiento. En Pachuca se ha firmado infinidad de jugadores veteranos en tiempos recientes. Si el futbolista es visto como un activo que puede sumar, entonces el club le abrirá la puerta sin nada qué pensar.

Tigres UANL v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El interés es mutuo. El delantero considera que no está en una etapa en la cual debe ponerle fin a su carrera. Se siente óptimo y abre la puerta a negociar con Tuzos antes de pensar en el retiro.

En más de una ocasión André ha tirado de elogios para el cuadro del estado de Hidalgo. Considera que es el perfil de club en cuanto a trabajos generales que todos los equipos de la Liga MX deberían imitar en el futuro inmediato.