El equipo ideal de Argentina para el Mundial 2026, según ChatGPT

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en Argentina el debate ya está instalado. A cuatro meses del inicio del torneo, la conversación gira en torno a los nombres que integrarán la lista definitiva y, sobre todo, al once que intentará defender el título conseguido en Qatar. La ilusión del bicampeonato convive con la exigencia que implica sostenerse en la cima.

Lionel Scaloni sigue de cerca el presente de cada futbolista argentino, sin distinción de liga ni de país. Observa rendimientos en Europa, en el fútbol local o en cualquier competencia donde un jugador pueda aportar soluciones a su idea. El mensaje ha sido consistente durante su ciclo, el que está mejor y encaja en el plan tiene posibilidades de ser convocado.

Sin embargo, el Mundial no admite demasiadas pruebas. La Finalissima frente a España y los últimos amistosos antes del cierre de la nómina serán las últimas instancias de evaluación antes de presentar la lista con la que Argentina buscará repetir la consagración. En ese escenario de expectativas e incógnitas, en Sports Illustrated consultamos a ChatGPT cuál sería el equipo ideal de Argentina para disputar el Mundial 2026 y este fue el once propuesto.

Emiliano Martinez, Aston Villa - Premier League | Marc Atkins - AVFC/GettyImages

Portero: Emiliano “Dibu” Martínez - El puesto no admite discusión. Más allá del buen momento de otros arqueros argentinos, no hay hoy una competencia fuerte para el hombre del Aston Villa. Es uno de los referentes absolutos del ciclo y es garantía bajo los tres palos. En los partidos grandes suele elevar su nivel y esa capacidad de responder en momentos límite pesa de cara a un torneo corto.

Defensor central: Cristian “Cuti” Romero - Agresivo y técnico. Es el perfil de zaguero que pretende Lionel Scaloni, alguien que salga lejos a cortar y que imponga carácter. Capitán en el Tottenham, no negocia intensidad y transmite seguridad al resto de la línea.

Defensor central: Lisandro Martínez - Su presente en el Manchester United ha estado condicionado por lesiones, pero si logra continuidad antes del Mundial llegaría en plenitud. ChatGPT lo elige por encima de otras alternativas y apuesta por la sociedad con Romero, una dupla que se conoce y se complementa. Firme en el juego aéreo y con buena salida desde el fondo.

Lateral derecho: Nahuel Molina - En el Atlético de Madrid no siempre suma minutos, aunque cada vez que le toca ingresar cumple. En la Selección ha sido decisivo y aporta profundidad constante. Su capacidad para proyectarse y asociarse con los extremos amplía variantes ofensivas.

Lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico - Arrastra una molestia física que lo tiene inactivo en el Lyon, pero el objetivo es que esté disponible para la Finalissima y el Mundial. Aporta equilibrio, experiencia y recorrido. Con 33 años mantiene intensidad y no duda en sumarse al ataque cuando el equipo lo necesita.

Mediocampista: Rodrigo De Paul - Difícil imaginar el equipo sin él. Aunque su llegada a la MLS con el Inter Miami generó dudas sobre su competitividad, en la Selección mantiene el despliegue que lo caracteriza. Ritmo, presión y compromiso táctico. Es el enlace entre líneas y uno de los sostenes emocionales del grupo.

Mediocampista: Enzo Fernández - Figura del Chelsea y pieza estructural del mediocampo argentino. Desde su irrupción en Qatar se consolidó como el organizador natural. Aporta pase vertical y personalidad para asumir responsabilidades.

Enzo Fernandez, Chelsea - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Mediocampista: Alexis Mac Allister - Referente en el Liverpool y complemento ideal de Enzo y De Paul. Aporta claridad y equilibrio. La sociedad entre los tres es la que mejor interpreta la idea que Scaloni consolidó en los últimos años.

Delantero: Lionel Messi - Su presencia (o ausencia) siempre genera debate externo, aunque internamente todo indica que estará si el físico lo acompaña. La gestión de cargas en el Inter Miami será determinante en los próximos meses. Es la referencia futbolística del equipo, el jugador alrededor del cual se ordenan los movimientos ofensivos. Todos juegan para y por él.

Delantero: Julián Álvarez - Ubicado por izquierda en el 4-3-3 que propone ChatGPT, ofrece movilidad y presión constante. En el Atlético de Madrid no atraviesa su mejor racha, aun así en la Selección suele responder. Propone goles y capacidad para atacar espacios.

Delantero: Lautaro Martínez - Es el centrodelantero natural. Una lesión reciente en el Inter de Milán lo dejó fuera de una instancia decisiva en la Champions, aunque se espera su recuperación total. Tras superar una racha adversa con el gol volvió a mostrarse determinante. Es potencia y referencia dentro del área.

Entre las alternativas defensivas, ChatGPT menciona a Valentín Barco, hoy de gran rendimiento en el Racing de Estrasburgo. Allí pasó de lateral a mediocampista y su versatilidad podría abrirle espacio. En el mediocampo aparece Giovani Lo Celso como opción si logra recuperarse físicamente, el volante es un jugador valorado por el cuerpo técnico y con peso dentro del grupo.

Valentín Barco, RC Strasbourg Alsace - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

En ataque, Thiago Almada y Alejandro Garnacho surgen como variantes. El primero mantiene regularidad en la Selección pese a altibajos en el Atlético de Madrid, mientras que Garnacho no ha sido convocado con continuidad y su presente en Inglaterra no es el mejor. Todo dependerá del cierre de temporada y del estado físico de los referentes antes de que Scaloni defina la lista con la que Argentina buscará defender el título este año.