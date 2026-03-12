El equipo ideal de España para el Mundial 2026, según ChatGPT

España llega al Mundial 2026 con una generación que vuelve a ilusionar. La selección dirigida por Luis de la Fuente conquistó la Euro 2024 y reúne en su plantel a varios de los nombres más influyentes del fútbol europeo actual. En sus filas tiene al Balón de Oro 2024 y al ganador del Trofeo Kopa de los últimos dos años, además de futbolistas que son figuras en sus respectivos clubes.

La nueva camada española es sinonimo de talento, experiencia competitiva, identidad de juego y, sobre todo, una juventud que volvió a colocar al equipo entre los candidatos en los grandes torneos. Lo tiene todo. Extremos que desequilibran, mediocampo técnico y una base consolidada que viene de tocar la gloria continental... sin embargo, la sensación es que solo falta un paso más.

Ese desafío tiene nombre propio y comienza en tres meses. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá aparece como la gran oportunidad para que esta generación confirme su potencial y transforme la ilusión en consagración. Tal es así que en Sports Illustrated consultamos a ChatGPT cuál sería el equipo ideal de España para disputar el Mundial 2026 y este fue el once propuesto.

Portero: Unai Simón – El arquero del Athletic Club se ha consolidado como el titular indiscutido de la selección. Fue una pieza importante en la Euro 2024 y aporta seguridad bajo los tres palos, además de buen juego con los pies, algo fundamental en el estilo de juego español.

Lateral derecho: Pedro Porro – El defensor del Tottenham Hotspur destaca por su proyección ofensiva y su capacidad para generar peligro desde la banda. En la Premier League se ha convertido en uno de los laterales más influyentes en ataque. Las sucesivas lesiones de Dani Carvajal ubican a Porro como la principal alternativa en la zaga.

Defensa central: Robin Le Normand – El zaguero del Atlético de Madrid aporta solidez defensiva y experiencia internacional. Su lectura del juego y su capacidad en el juego aéreo lo han convertido en uno de los pilares de la defensa española.

Defensa central: Pau Cubarsí – Una de las grandes apariciones del fútbol español en los últimos años. El defensor del Barcelona, con apenas 19 años, se destaca por su madurez para salir jugando desde el fondo y por su capacidad para anticipar a los rivales.

Lateral izquierdo: Alejandro Grimaldo – El lateral del Bayer Leverkusen vive uno de los mejores momentos de su carrera. Clasificado a octavos de la Champions y en puestos europeos en la actual temporada de la Bundesliga, el valenciano es un defensor con gran proyección ofensiva y precisión en los centros, lo que lo convierte en una pieza muy valiosa para abrir el campo.

Mediocentro: Rodri – El futbolista del Manchester City es el cerebro del equipo. Considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo, el ganador del Balón de Oro 2024 organiza el juego y marca el ritmo de cada partido.

Rodri, Spain - UEFA Nations League 2024/2025 League A - Group 4 | DeFodi Images/GettyImages

Mediocampista: Pedri – Cuando está en plenitud física, el jugador del Barça es uno de los futbolistas más determinantes del equipo. Su visión de juego, su capacidad para asociarse y su creatividad lo convierten en un generador constante de oportunidades.

Mediocampista: Fabián Ruiz – El volante del Paris Saint-Germain aporta equilibrio, llegada al área y capacidad para distribuir el balón. Su rendimiento en la Euro 2024 reforzó su lugar dentro del mediocampo español. Si bien los partes médicos recientes preocupan, su recuperación sería óptima para el inicio del Mundial.

Extremo derecho: Lamine Yamal – Con apenas 18 años ya es una de las grandes figuras del fútbol europeo. El extremo del Barcelona lleva 43 goles en 139 partidos oficiales con el club y se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del equipo. Debutó con la selección en 2023 y rápidamente ganó protagonismo, siendo clave en el título de la Euro 2024.

Extremo izquierdo: Nico Williams – El atacante del Athletic Club es otro de los jóvenes que lidera el nuevo proyecto español. En la actual temporada suma 15 partidos y 4 goles con su club, destacándose por su capacidad de desborde y su habilidad y velocidad para generar peligro en el uno contra uno.

Delantero: Mikel Oyarzabal – El futbolista de la Real Sociedad no es un delantero tradicional, pero su movilidad y su inteligencia para moverse entre líneas lo convierten en una opción interesante como referencia ofensiva. Además, aporta presión constante y buena asociación con los extremos. Es el reemplazo natural de Álvaro Morata, que no fue convocado en los partidos de selección mas recientes.

Entre las alternativas que podrían pelear por un lugar en la convocatoria aparecen futbolistas con experiencia y talento. En defensa, nombres como Aymeric Laporte o Dani Carvajal siguen siendo opciones importantes si logran mantener un buen nivel y, en el caso del último, recuperarse a tiempo de sus lesiones.

En el mediocampo también aparecen variantes como Gavi o Martín Zubimendi, dos futbolistas que pueden aportar equilibrio o intensidad dependiendo de las necesidades tácticas.

Gavi, Spain - UEFA EURO 2024 | Jonathan Moscrop/GettyImages

Mientras tanto, en ataque figuran jugadores como Dani Olmo o Ferran Torres, quienes podrían convertirse en alternativas ofensivas dependiendo del momento futbolístico en el que lleguen al Mundial. Dani Olmo fue, en las últimas convocatorias españolas, una pieza clave en la conclusión de jugadas y rápidamente se convirtió en uno de los referentes del gol. Con Ferrán sucede lo mismo y, de hecho, es otra alternativa para ocupar el lugar que Álvaro Morata dejó en la delantera.

