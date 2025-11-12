El equipo ideal de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026

Estados Unidos organizará por segunda vez un Mundial de fútbol, después de lo sucedido en1994, cuando Brasil levantó el trofeo en aquella recordada tanda de penaltis ante Italia. Ahora el fútbol ha evolucionado en el país de las barras y las estrellas y quieren tener la mejor actuación de su historia.

El seleccionado norteamericano es dirigido por Mauricio Pochettino, quien desde 2024 asumió las riendas del combinado y tiene grandes expectativas por formar un plantel competitivo, capaz de pelear con los gigantes europeos y sudamericanos.

El ritmo de competencia es algo que preocupa obviamente a los anfitriones, quienes no tuvieron que clasificarse por ser local. Se han tenido que conformar con partidos amistosos, además de las ediciones de la Copa Oro de la Concacaf.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol analizamos el once ideal de los Estados Unidos para el Mundial que organizarán en 2026.

1. Gabriel “Gaga” Slonina

United States U23 Training Sessions | Andrea Vilchez/ISI/GettyImages

El guardameta de 21 años de edad no ha encontrado la regularidad que esperaba en el Chelsea, pero sigue siendo un portero con una proyección muy interesante. Hizo su debut en el fútbol profesional con el Chicago Fire, donde rápidamente llamó la atención del club inglés. Va muy bien por arriba en la pelota parada y tiene gran salida con los pies.

2. Sergiño Dest

United States v Japan - International Friendly | Koji Watanabe/GettyImages

Aunque no ha tenido la carrera que se esperaba, sobre todo después de su corto paso por el FC Barcelona, Dest sigue vigente en el PSV Eindhoven de la Eredivisie. Se perdió la pasada edición de la Copa América en 2024 por una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla. Pero ahora está sano y puede ayudar a su país en el Mundial de 2026.

3. Antonee Robinson

Jamaica v United States: Quarterfinals - Leg Two - 2024 Concacaf Nations League | Joe Puetz/ISI Photos/GettyImages

Es un central de mucha proyección y de gran recorrido, que tiene la velocidad como su punto fuerte. En los duelos gana por anticipación pero también por inteligencia a la hora de marcar. A los 28 años de edad vive el mejor momento de su carrera con el Fulham de la Premier League de Inglaterra.

4. Walker Zimmerman

United States v Switzerland - International Friendly | Johnnie Izquierdo/GettyImages

La experiencia en la zaga la pondrá Zimmerman, de 32 años de edad, quien es uno de los mejores centrales de la MLS, con el Nashville Soccer Club. Es el líder que necesita una defensa que tiene a muchos jóvenes. Es muy seguro en el juego aéreo y se combina bien con sus compañeros del medio campo para darle salida al equipo.

5. Chris Richards

United States v Japan - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Que la selección de Estados Unidos tenga a sus defensas jugando como titulares en la Premier League habla de la solvencia que puede tener este equipo, sobre todo en tareas defensivas. Chris Richards hace vida en el Crystal Palace y tuvo un paso por el Bayern Múnich anteriormente. Tiene 24 años de edad y es muy solvente en defensa y ataque, como lateral izquierdo.

6. Tyler Adams

United States v Japan - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Es un pivote moderno, que le ofrece salida al equipo y también ayuda a los centrales si es necesarios. Es la primera pieza en ataque del equipo y sus cambios de bandas serán cruciales para el funcionamiento del equipo de Pochettino. Tiene 26 años de edad y juega en el AFC Bournemouth de la Premier League.

7. Yunus Musah

United States v Panama - CONCACAF Nations League: Semifinal | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Musah le da juventud y versatilidad al medio campo. Se sabe mover por los costados, pero también es muy inteligente para generar fútbol. Es un jugador que desde hace mucho tiempo necesitaban los Estados Unidos para competir al más alto nivel. Juega en el Atalanta de Italia y tiene 22 años de edad.

8. Giovanni Reyna

Canada v USMNT | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

La creatividad de este equipo la pone Giovanni Reyna, quien a sus 22 años de edad vive un momento dulce de su carrera. Es clave en el funcionamiento del Borussia Mönchengladbach en Alemania y lo será en el de su país en la próxima Copa del Mundio.

9. Folarin Balogun

United States v Japan - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Folarin Balogun será el '9' de esta selección. Juega en el Mónaco de la Ligue 1 de Francia y aunque solo tiene un gol en sus primeros seis partidos de la temporada, se espera que mejore sus registros y llegue en gran forma a ponerse la camiseta de Estados Unidos. Es otro de los jóvenes del equipo, con apenas 24 años de edad.

10. Christian Pulisic

United States v Australia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Es el jugador con más experiencia y recorrido del plantel. Está llamado no solo a ser el capitán, sino también el líder de esta generación. Vive un gran momento con el AC Milán en la Serie A, pero también dejó grandes actuaciones con el Chelsea en la Premier League. Las esperanzas de Estados Unidos están en sus botines.

11. Malik Tillman

United States Press Conference & Training Session | Omar Vega/GettyImages

El desborde y desequilibrio del equipo dependen, en buena parte, de lo que pueda hacer Malik Tillman, otra de las estrellas de esta generación. Su entendimiento con Pulisic será clave en las esperanzas del equipo norteamericano. Juega en el Bayern Leverkusen de la Bundesliga y llega en un buen momento de forma.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL