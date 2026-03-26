El equipo sudamericano al que querría ir a ver Kylian Mbappé

En la previa de tamaño partido de parón internacional, este tipo de preguntas suelen aparecer cuando habla una figura: ¿A qué equipo sudamericano le gustaría ir a ver a Mbappé?

"¿Me necesitan en la Libertadores? Quién sabe, ja. Nunca se sabe lo que puede pasar. Le preguntaré a Vini si me deja ir a un partido del Flamengo", bromeó el 10 del Real Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro con Brasil a disputarse en Boston.

El vínculo con el gigante carioca nace justamente por la relación con Vinicius Jr., que se formó en la cantera del Mengao y llegó a jugar 69 partidos en el primer equipo (14 goles y 5 asistencias) antes de su traspaso al Real Madrid, donde son compañeros.

Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2026 | Sports Press Photo/GettyImages

Flamengo es uno de los clubes más grandes del continente y vigente campeón de la Copa Libertadores de América. Cuenta con una afición de millones de hinchas y en el último Mundial de Clubes logró un resultado sorprendente: venció al Chelsea, que posteriormente iba a terminar siendo campeón del torneo.

Hace las veces de local en el mítico Maracaná y suele tener un marco de público extraordinario, formando así una localía fuerte. Si bien viene de perder la final de la Recopa Sudamericana ante Lanús de Argentina, ha sido uno de los grandes dominadores de la Copa Libertadores en lo que va de la década del 2020 con dos trofeos y un subcampeonato. Además, fue campeón en 2019 y 1981, este último de la mano del histórico Zico.

FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGO | ERNESTO BENAVIDES/GettyImages

Kylian Mbappé afrontará dos amistosos ante clubes sudamericanos en esta doble fecha FIFA, siendo Brasil el primero y Colombia, vigente subcampeón de la Copa América, el segundo. En el Mundial 2026 integrará el grupo I junto a Senegal, Noruega y un equipo de la repesca que tendrá como protagonistas a Bolivia, Surinam e Irak.

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