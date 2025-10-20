El equipo titular ideal de la selección mexicana para el Mundial 2026

México será el primer país en albergar por tercera ocasión una Copa del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986. Superar el décimo puesto que obtuvieron en Brasil 2014 es el gran objetivo del plantel dirigido por el veterano Javier Aguirre.

El combinado azteca llegará con poco ritmo de competencia, ya que aseguraron su plaza por ser uno de los tres países que servirán como anfitrión al torneo. Sin embargo, la selección mexicana se ha mantenido jugando encuentros amistosos para evaluar a sus mejores jugadores.

Con Santiago Giménez como su gran líder, el plantel de Aguirre tiene una combinación interesante entre juventud y experiencia. Manejar la presión de ser locales será una de las claves para el equipo.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol analizamos el once ideal de México para la Copa del Mundo que organizarán en 2026.

1. Luis Malagón

Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: Semifinal | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

Es un guardameta que se ha mantenido como titular en los compromisos amistosos de 2025. Vive un buen momento de regularidad con el América y todo apunta a que tendrá la oportunidad de estar en el once inicial en el compromiso de debut de su seleccionado en el Estadio Azteca. Tiene 28 años de edad.

2. Rodrigo Huescas

FC Basel 1893 v Copenhagen - UEFA Champions League | Daniela Porcelli/GettyImages

La lesión de rodilla lo tiene con grandes dudas sobre su participación en el Mundial. Sin embargo, es la mejor opción por esta banda pues Jorge Sánchez y Kevin Álvarez no están teniendo un desempeño óptimo.



Si Huescas alcanza a recuperarse a tiempo y toma ritmo, Javier Aguirre debería considerarle seriamente para dicha posición.

3. César Montes

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El central de 28 años de edad vive un buen momento con el Lokomotiv de Moscú de la Premier Rusa. Después de un paso exitoso por Monterrey en la Liga MX, su talento viajó a Europa y sigue demostrando que es un central solvente, que va bien por arriba y que tiene buena salida de balón para los mediocampistas.

4. Johan Vásquez

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Johan Vásquez es titular con el Genoa de la Serie A y se ha mantenido como uno de los zagueros más regulares del equipo mexicano en los últimos tres años. Tiene solvencia para el juego aéreo e inteligencia para salir jugando. Tiene 26 años de edad y llega a la Copa del Mundo en un momento dulce de su carrera.

5. Jesús Gallardo

Mexico v Japan - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El jugador del Toluca de la Liga MX ofrece la versatilidad para defender y atacar. Es un jugador con experiencia, que le gusta mucho a Javier Aguirre y que tendrá la confianza de su entrenador para ser el titular de la posición en la próxima Copa del Mundo. Es un carrilero que le gusta mucho entrar al área, por lo que tiene 3 goles en 10 compromisos con su equipo en la actualidad.

6. Luis Romo

Mexico v United States | Simon Barber/GettyImages

El equilibrio del medio campo lo dará Luis Romo, de las Chivas de Guadalajara. También la experiencia, ya que con 30 años de edad ha tenido una carrera sobresaliente. Es el encargado de frenar los contragolpes de los demás equipos y también de darle salida a su selección.

7. Edson Álvarez

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Omar Vega/GettyImages

Tiene la capacidad de ayudar en defensa pero también de atacar por los costados. Su experiencia en Europa será clave para el combinado mexicano. Actualmente vive una buena etapa en el Fenerbahçe de Turquía, pero antes estuvo en el Ajax de Países Bajos o en el West Ham de la Premier League de Inglaterra.

8. Gilberto Mora

Mexico v Argentina: Quarter-finals - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Será difícil que un joven de 16 años tome la titularidad en la selección, pero el nivel del nacido en Chiapas lo amerita. El futuro de Mora es brillante y para el Mundial 2026, Javier Aguirre tiene la responsabilidad de explotar al máximo sus cualidades.



Ponerlo en el mediocampo, a construir el juego y con la libertad que le daría tener a dos recuperadores a su espalda, debería hacer que Gilberto brille y se consolide como una estrella mundial.

9. Alexis Vega

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Uno de los futbolistas mexicanos más talentosos de la actualidad. Con Toluca ha demostrado estar en un nivel superlativo y con la selección mexicana tiene la responsabilidad de encarar y desbordar.



A diferencia de Mora, a Vega se le puede cargar un poco más por las bandas y dejarle libre para que haga lo que mejor hace que es el uno contra uno.

10. Santiago Giménez

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El delantero de 24 años de edad tiene la responsabilidad de hacer los goles que le den triunfos a México en el Mundial. Llega en buen momento, siendo referente del AC Milán de la Serie A. Está llamado a ser uno de los líderes de esta selección.

11. Raúl Jiménez

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-FULHAM | DARREN STAPLES/GettyImages

Esta es muy probablemente la última Copa del Mundo del delantero del Fulham. Sin embargo, también es probable que sea en la que mejor momento llega. A sus 34 años de edad, el canterano del América tiene todo para ser un enlace entre el mediocampo y la delantera.



Si Aguirre logra acomodarlo junto a Santi, es una dupla de atacantes muy completa y con muchas variantes, sobre todo, que ambos pueden vivir sin el balón en sus pies.