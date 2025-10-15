Las opciones de lateral izquierdo de la selección mexicana - rankeados

La selección mexicana afina detalles en su preparación como anfitriona de la Copa del Mundo de 2026, y Javier Aguirre evalúa cada posición para construir una plantilla competitiva.

Aunque hay puestos donde parece haber dueños indiscutibles, la lateral izquierda se presenta como una zona de interesante competencia, con una mezcla de talento joven, experiencia probada y jugadores en gran momento.

El proceso rumbo al Mundial será largo y el nivel mostrado en la Liga MX y en el extranjero será determinante para las convocatorias. Lozano ha observado a varios futbolistas capaces de adueñarse de la banda izquierda, cada uno con características distintas que podrían ser útiles según el rival y el planteamiento táctico que busque el combinado nacional.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos las principales opciones que tiene la selección de México en el puesto de lateral izquierdo, clasificándolas de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en casa.

10. Alonso Aceves

LA Galaxy v Pachuca - Leagues Cup Quarterfinals | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Tras un par de temporadas buscando reencontrar su mejor versión, Alonso Aceves ha vuelto a la Liga MX para intentar relanzar su carrera. El canterano de Pachuca, que en su momento generó altas expectativas, posee una zurda educada y una notable capacidad para pisar el área rival.



Para volver a ser considerado seriamente para la selección mexicana, Aceves necesita un semestre sobresaliente que demuestre que ha alcanzado la madurez futbolística. Su talento natural es innegable, pero debe acompañarlo de consistencia y buenas actuaciones para competir con los nombres que hoy están por delante de él en la consideración del cuerpo técnico nacional.

9. Ralph Orquín

America v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La joya de la cantera del América comienza a tocar la puerta del primer equipo. Aunque su participación en la Liga MX todavía es limitada, Orquín fue constante en las selecciones juveniles de México. Destaca por su técnica individual y su inteligencia para sumarse al ataque, mostrando un estilo de juego moderno y prometedor.



El Mundial de 2026 parece un objetivo lejano para él, pero no imposible. Su inclusión en esta lista responde a su enorme potencial y a la posibilidad de que una consolidación acelerada en el primer equipo del América durante el próximo semestre lo ponga en el radar de Javier Aguirre como una apuesta a futuro o una sorpresa de último momento para el proceso.

8. José Castillo

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La polivalencia es la gran carta de presentación de José Castillo. Aunque su posición principal en las Chivas es la de lateral derecho, ha demostrado una enorme capacidad para cumplir con solvencia en la banda izquierda e incluso como defensa central.



Esta habilidad para adaptarse a diferentes roles defensivos lo convierte en un perfil sumamente valioso para cualquier plantilla de torneo corto.



Si bien no tiene la profundidad ofensiva de otros especialistas en la posición, su solidez, buen juego aéreo y disciplina táctica lo hacen un candidato ideal para ganarse un lugar en la lista final del Mundial.

7. Cristian Calderón

Necaxa v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Chicote ha mantenido el gran nivel que lo llevó a ser un jugador clave del América. Su potente disparo de media distancia sigue siendo su arma más letal, pero ha añadido una mayor solidez defensiva y una mejor toma de decisiones a su juego en Necaxa.



Aunque su mejor momento ya pasó, podría ofrecer una variante única gracias a su pegada, siendo una opción ideal para partidos cerrados o para buscar un revulsivo desde el banquillo.

6. Omar Campos

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El exfutbolista de Los Angeles FC se estableció como uno de los mejores laterales de la MLS y lo llevó a ser uno de los refuerzos estelares de Cruz Azul este año; sin embargo, no ha podido consolidarse en el equipo y esto ha bajado sus enteros para un lugar en la selección.



Aún debe dar ese golpe sobre la mesa para ser considerado una opción estelar. El Mundial de 2026 le llega en una edad perfecta y su buen nivel en una liga competitiva lo podría posicionar como una de las alternativas.

5. Bryan González

Chivas v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Siguiendo la tradición de Pachuca, Bryan González es uno de los talentos jóvenes más interesantes del fútbol mexicano. Se ha consolidado como el titular en la banda izquierda de Chivas, mostrando un despliegue físico impresionante y una gran vocación ofensiva.



Es un jugador veloz, incisivo y que no teme encarar, cualidades que lo han hecho un fijo en las selecciones mexicanas con límite de edad.



Su siguiente paso es dar el salto definitivo a la selección mayor y demostrar que puede competir al más alto nivel.

4. Jesús Angulo

Toluca v Tigres UANL - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La fiabilidad y la inteligencia táctica definen a Jesús Angulo. En Tigres, sigue demostrando su enorme valor al desempeñarse con maestría tanto de lateral izquierdo como de central. Es un defensor que comete pocos errores, con una excelente salida de balón y una comprensión del juego que le permite anticiparse a las jugadas del rival.



Esta polivalencia lo hace un activo casi indispensable en una convocatoria para un torneo como el Mundial. Angulo le ofrece al entrenador la posibilidad de cambiar de esquema sin hacer sustituciones y le garantiza un rendimiento parejo y seguro. Aunque no es el más espectacular, su profesionalismo y consistencia lo colocan muy alto en la lista de Javier Aguirre.

3. Gerardo Arteaga

Monterrey v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Su paso por el fútbol europeo y su presente estelar en el Monterrey lo sitúan un peldaño por encima de muchos en esta lista. Para muchos, podría ser el jugador más completo de las opciones: veloz, técnicamente dotado, excelente para centrar y con una solidez defensiva que perfeccionó en Bélgica; sin embargo, ha perdido poder y hoy no está segura su presencia.



Con 27 años, se encuentra en la plenitud de su carrera y es una apuesta firme de Javier Aguirre para conformar los laterales zurdos rumbo a la Copa del Mundo.

2. Mateo Chávez

AZ v Telstar 1963 - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

La irrupción de Mateo Chávez en la Liga MX con las Chivas ha sido una de las noticias más destacadas del último año. El 'Tiloncito' se adueñó de la titularidad en el Guadalajara a base de carácter, intensidad y un notable criterio para atacar y defender, lo que lo llevó a dar el salto a Europa, donde ya es indiscutible.



Su madurez en el campo, impropia para su edad, ya le ha valido sus primeras convocatorias a la selección mayor y representa la nueva generación, por lo que es un candidato muy serio para pelear por un puesto en la lista final para el Mundial.

1. Jesús Gallardo

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El dueño de la posición durante los últimos dos ciclos mundialistas sigue siendo un referente. Su experiencia y su conocimiento de lo que implica jugar un Mundial son activos intangibles que ningún otro candidato posee. En el Toluca ha encontrado un segundo aire, manteniendo su increíble despliegue físico y su constante proyección al ataque, que lo caracterizan.



Si bien la competencia ha aumentado, Gallardo se mantiene como una de las opciones más seguras para Javier Aguirre, ya sea como titular o como un suplente de lujo y líder dentro del vestuario.

