El espectacular récord de Cristiano Ronaldo que busca romper Kylian Mbappé

La estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, está a solo un gol de batir el récord de Cristiano Ronaldo de más goles en una fase de grupos/liga de la UEFA Champions League.

Desde que Mbappé llegó a la capital española antes de la temporada 2024/25, poco a poco ha ido dejando su nombre grabado en la historia, superando al de Ronaldo. El francés marcó más goles en su temporada de debut que cualquier otro jugador en vestir la camiseta blanca, y también superó a su ídolo al anotar el mayor número de goles en un año natural para un jugador del Real Madrid.

Solo en la temporada 2025-26, Mbappé ya ha marcado 34 goles con el gigante español, 11 de ellos en la Champions League. Ronaldo es el único otro jugador que ha alcanzado esa cifra antes de las rondas eliminatorias, manteniendo su récord de 11 goles en la fase de grupos durante la última década.

Sin embargo, con un partido de la fase final de la liga en el horizonte para los blancos, Mbappé podría superar una vez más al cinco veces ganador del Balón de Oro y agregar otro momento histórico a su estimado currículum.

Estadísticas de Cristiano Ronaldo, temporada 2015/16

Goles: 11

Partidos jugados: 6

Ronaldo estableció el récord de goles en la fase de grupos de la Champions League en la temporada 2015/16. La leyenda del Real Madrid marcó 11 goles en los seis partidos de la fase de grupos del club.

La hazaña es aún más impresionante si tenemos en cuenta que Ronaldo no logró marcar en ninguno de los dos enfrentamientos de los blancos contra el PSG. Así que, en realidad, el delantero solo necesitó cuatro partidos para ver puerta en 11 ocasiones.

El luso inauguró la Champions League 2015/16 del Real Madrid con un triplete contra el Shakhtar Donetsk ante un Bernabéu abarrotado. A continuación, marcó un doblete en la victoria del club por 2-0 sobre el Malmö.

El gigante español se enfrentó entonces al PSG, tanto en casa como a domicilio, y el único gol de esos dos encuentros, sorprendentemente, llegó con la zurda del central Nacho. Ronaldo compensó su silencio marcando dos goles a domicilio contra el Shakhtar Donetsk en la siguiente jornada.

Para culminar una racha sensacional, el capitán portugués anotó cuatro goles en casa contra el Malmö, haciendo historia en la fase de grupos de la Champions League. No sorprende que los blancos ganaran la competición esa temporada.

Rival Goles Shakhtar Donetsk (L) 3 Malmö (V) 2 PSG (V) 0 PSG (L) 0 Shakhtar Donetsk (V) 2 Malmö (L) 4

Estadísticas de Kylian Mbappé, temporada 2025/26

Goles: 11

Partidos jugados: 6*

Mbappé ha igualado hasta ahora la cuenta goleadora de Ronaldo en la misma cantidad de partidos en la fase liguera de la Champions League. El francés marcó los dos goles de su equipo en la victoria por 2-1 sobre el Marsella, antes de anotar un triplete contra el Kairat Almaty.

Al igual que Ronaldo, Mbappé no jugó en sus dos siguientes partidos. El jugador de 27 años no logró marcar ni contra la Juventus ni contra el Liverpool.

Se redimió con creces al marcar cuatro goles contra el Olympiacos tres semanas después. A Mbappé le habría encantado repetir su buen momento contra el Manchester City en el siguiente partido de la fase liguera del Real Madrid, pero el delantero no jugó debido a una lesión de rodilla.

Tras el parón invernal, Mbappé no tuvo piedad contra su antiguo club, anotando un doblete en la goleada de los blancos por 6-1 al Mónaco. Los dos goles sitúan al internacional francés junto a Ronaldo en la historia de la Champions League.

Sin embargo, la fase liguera, recientemente ampliada, le da a Mbappé una oportunidad extra para superar a su ídolo de la infancia. El Real Madrid se enfrentará al Benfica en su último partido de la fase liguera el miércoles por la noche en el Estádio da Luz, y un gol más del delantero basta para romper el récord vigente durante la última década.

Rival Goles Olympique Marsella (L) 2 Kairat Almaty (V) 3 Juventus (L) 0 Liverpool (V) 0 Olympiacos (V) 4 Manchester City (L) No jugó AS Mónaco (L) 2 Benfica Se juega el miércoles 28 de enero

¿Puede Mbappé romper el récord?

Incluso si Mbappé supera la hazaña de Ronaldo en la fase de grupos/liga, sigue persiguiendo un récord mucho mayor. Ronaldo marcó 17 goles en la trayectoria de los Blancos hacia la gloria de la Champions League en la temporada 2013/14, la mayor cantidad en una sola campaña en la máxima competición europea de clubes.

La nueva cara del Real Madrid ya está a solo seis goles de igualar ese récord, y la fase eliminatoria ni siquiera ha comenzado. Si los Blancos llegan lejos en el torneo con el nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, Mbappé podría tener varias oportunidades para alcanzar los 17 goles, e incluso superarlos.

Al fin y al cabo, si los gigantes españoles llegan a semifinales, Mbappé tendrá seis partidos más para aterrorizar a las defensas. Una participación en la final sumaría siete.

Al ritmo que Mbappé está marcando, sería absurdo decir que no tiene ninguna posibilidad de igualar, e incluso superar, el récord de Ronaldo. Sin embargo, todo dependerá de la capacidad del francés para mantenerse sano y del rendimiento del Real Madrid en la fase eliminatoria.

