El estado de los jugadores lesionados que tiene el Real Madrid

Pese a disfrutar de un inicio de temporada casi perfecto en cuanto a resultados deportivos, el Real Madrid sigue lidiando con varios jugadores importantes en la enfermería, los cuales bien podrían elevar todavía más el nivel de recursos con los que ya cuenta Xabi Alonso.

De hecho, un total de cuatro futbolistas del primer equipo se encuentran en el dique seco ahora mismo; una lista de la que recién salió el lateral Trent Alexander-Arnold, quien podría ver acción este martes contra su antigua escuadra, el Liverpool, en la cuarta jornada de la fase de liga en la Champions League.

De cualquier manera, a continuación se mencionarán todos los componentes lesionados del Real, y la fecha tentativa de regreso al engramado de cada uno de ellos.

4. Antonio Rüdiger | Pierna izquierda

Antonio Rüdiger sólo ha jugado un partido oficial con el Real Madrid en esta temporada | SOPA Images/GettyImages

El curtido central alemán es el que activo blanco que más tiempo lleva fuera de los terrenos, pues sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda durante la segunda semana de septiembre, cuando apenas había participado en un desafío oficial en el curso. De acuerdo a DAZN, la vuelta a la acción del ex Roma y Chelsea, pilar en la retaguardia merengue a partir de su arribo al Teatro de la Castellana en 2023, podría producirse a comienzos de diciembre, siempre que todo avance según lo previsto.

3. David Alaba | Pierna derecha

El Real Madrid espera volver a contar pronto con David Alaba | Soccrates Images/GettyImages

El versátil defensor austríaco ha atravesado un año complicado en relación a problemas físicos, ya que en octubre fue víctima de una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha, aunado molestias previas en el aductor izquierdo. No obstante, parece que el entrenador de los blancos volverá a contar con el zurdo en cualquier momento de este mes de noviembre.

2. Dani Carvajal | Rodilla derecha

Real Madrid espera contar desde inicio del 2026 con su primer capitán, Daniel Carvajal | Eurasia Sport Images/GettyImages

El primera capitán, y leyenda viva madridista, pasó por el quirófano a finales de octubre, tras el Cásico ante el FC Barcelona, para someterse a una cirugía artroscópica en la rodilla derecha. Es cierto que Carva ya ha iniciado el proceso de recuperación, pero no se espera su retorno al verde hasta principios del 2026.

1. Franco Mastantuono | Pubalgia

El Real Madrid espera que Franco Mastantuono exhiba una mejor versión pronto | Denis Doyle/GettyImages

Al joven mediapunta argentino se le diagnosticó horas atrás una pubalgia, confirmada por el propio Real Madrid en un comunicado emitido en sus canales regulares. En consecuencia, la evolución del canterano de River Plate marcará sus plazos, al margen de que se estima que volvería a estar disponible para Xabi tras el parón de selecciones, a mediados de noviembre, a fin de que empiece a justificar la enorme inversión (alrededor de 60 millones de euros) que en el Santiago Bernabéu hicieron.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP