El ex jugador del Real Madrid que está en la mira de Monterrey

En tiempos recientes, los Rayados de Monterrey han apelado al mercado de Europa como vía primaria de fichajes. Para ser todavía más contundentes, el cuadro de la Liga MX se ha movido por LaLiga con el fin de firmar a jugadores de alto nivel para su plantilla.

En el apso de año y medio, a las filas del cuadro del norte del país se han sumado Sergio Canales, Oliver Torres, Lucas Ocampos y Sergio Ramos provenientes de España. De la misma forma, el club buscó la forma de sumar a Borja Mayoral sin éxito. Ahora, tienen otro nombre de máxima calidad en la mesa.

De acuerdo con el reporte de Azteca Deportes, Rayados de Monterrey tiene en la mira el posible fichaje de Isco Alarcón. La fuente afirma que el club incluso ya ha tenido algún contacto con el jugador del Betis y su entorno. Es fundamental el rol de mediador que está jugando Sergio Ramos, ex compañero y amigo personal de Francisco.

La fuente afirma que Monterrey considera que el jugador no sólo sería un fichaje de alto nivel deportivo. De la misma forma entienden que un futbolista como el ex Real Madrid sería un enorme golpe mediático y de mercadotecnia tanto para el club, como para la ciudad previo a la Copa del Mundo.

A pesar de ello, el movimiento no será sencillo. Hoy mismo, el jugador está en plena recuperación de otra grave lesión. Adicional, se entiende que Isco vive feliz en Sevilla y se encuentra muy cómodo dentro del Betis donde ha recuperado su carrera al grado de regresar a Selección de España.

A nivel financiero, Monterrey puede ofrecerle a Isco mucho más de lo que percibe en el Betis. Además, la relación con el club verdiblanco es muy cercana. Sin embargo, para convencer a Francisco Alarcón, Rayados va a requerir de mucho más que sólo dinero.