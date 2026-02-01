El excelente momento de Frenkie de Jong en el FC Barcelona

Si bien hace rato viene en un nivel alto, el partido contra el Elche fue extraordinario para Frenkie de Jong, no solo asistiendo para el gol de Ferrán Torres sino que haciéndose amo y señor del equipo desde la medular, aun sin Pedri, lesionado.

En este encuentro, Flick dispuso del neerlandés como único volante central, y este logró asociarse de manera perfecta tanto con Dani Olmo como con Fermín López, los dos futbolistas más cercanos que tenía en el parado inicial del FC Barcelona.

Los de Alicante le quisieron jugar prácticamente de igual a igual al FC Barcelona, y eso no les salió para nada bien: los atacantes del club Culé encontraron los espacios a las espaldas de una defensa adelantada y dañaron permanentemente al equipo de Eder Sarabia.

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Barcelona logró abrir el marcador temprano en el encuentro, a los seis minutos gracias a un gol de Lamine Yamal con asistencia de Dani Olmo. Los dueños de casa empataron provisoriamente a los 28 con la anotación del uruguayo Álvaro Rodríguez.

Cerca del descanso, Frenkie de Jong asistió a Ferrán Torres de manera por demás inteligente, dejando pasar de largo a varios defensores del Elche y aprovechando la escalada de Lamine Yamal para arrastrar las marcas. Marcus Rashford, a los 15 de la segunda mitad, puso el 3-1 definitivo en el Martínez Valero.

El FC Barcelona es el líder de LaLiga con 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid, que juega su partido frente al Rayo Vallecano este domingo 1/2 en un Bernabéu que seguramente hable tras lo sucedido en Lisboa frente al Benfica. El equipo de Hansi Flick aguarda plácidamente que avance la temporada para conocer a su rival de octavos de final de la UEFA Champions League, mientras que en los próximos días jugará ante el Albacete por la Copa del Rey.