El exjugador del Real Madrid que podría llegar a jugar en el Barcelona

En Inglaterra hablan de un supuesto interés del FC Barcelona por el mediocampista del Arsenal con pasado en el Real Madrid, Martín Odegaard. Según la cuenta especializada Indy Kaila, la operación se intentará hacer este mismo verano.

Pero hay un detalle que juega en contra ante el optimismo planteado desde las oficinas culés: el futbolista tiene contrato con el Arsenal hasta 2028 y además, es el capitán del equipo. Recordemos que llegó a ser jugador Gunner luego de una fuerte inversión del equipo que actualmente dirige Mikel Arteta, que le pagó más de 45 millones de dólares al Madrid por él, luego de cuatro cesiones (Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad y Arsenal), donde el Madrid finalmente aceptó desprenderse definitivamente del futbolista.

En el FC Barcelona no prevén fichajes en el mercado de invierno, tal como avanzó su director deportivo, y planifican la temporada 2026, y más allá que su prioridad sigue siendo la de contratar un delantero centro por la más que posible salida de Robert Lewandowski, el interés por Martin Odegaard toma fuerza como alternativa táctica.

Arsenal v West Ham United - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El jugador, por su parte, evalúa el momento de dar un salto que le sitúe en un entorno de mayor protagonismo y aspiraciones europeas. El desenlace de esta operación marcará uno de los movimientos más relevantes del próximo ciclo de transferencias.

El noruego se lesionó la rodilla el pasado 4 de octubre, y aún tiene para más de 15 días de recuperación, habiéndose perdido 8 partidos con la camiseta del Arsenal, pero si agregamos que durante 12 días, promediando el mes de septiembre, también estuvo afuera de las canchas durante dos semanas, lleva ya perdiéndose más de 10 encuentros en los últimos 2 meses.

¿Veremos próximamente al noruego vestido de blaugrana? Por lo pronto, los de Arteta lo necesitan sano para seguir con este buen momento de forma.

