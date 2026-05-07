El factor que ha afectado la relación entre Gignac y la directiva de Tigres

André Pierre-Gignac es la máxima leyenda en la historia de los Tigres. De la misma forma, es uno de los mejores jugadores que han pisado la Liga MX jamás. Su rendimiento individual, así como todo lo que ha ganado con los de la UANL ponen su nombre en la cúspide del fútbol en México.

Sin embargo, sus últimos años dentro de México no han sido los mejores. Entre lesiones y la veteranía, el peso dentro del campo de parte del francés ha venido a la baja. Hoy es un suplente sin minutos dentro de los Tigres y su relación a nivel interno con el cuadro del norte del país se ha roto.

¡Ya no habla con la directiva felina! ❌



🟡 André-Pierre Gignac cortó relación con la directiva de Tigres por adelantar su despedida como futbolista.https://t.co/aYOnwfH29N — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 7, 2026

El Universal Deportes afirma que hubo una batalla de parte del francés con la gente de Tigres. Siendo claros, con la directiva que comanda Gerardo Torrado. El club organizó la despedida de André sobre el cierre del torneo regular, cuando el equipo aún tendría juegos por delante, algo que no gustó nada al francés.

Gignac sintió que el club le está echando antes de tiempo. Pues tiene contrato por más de mes y medio por delante. Incluso, ha buscado la forma de extender la vigencia del mismo, algo que no se ha logrado y que salvo sorpresa, no pasará.

Tigres UANL v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

André considera que el trato que está recibiendo no es el justo. A su entender no va de la mano con todo lo que ha dado al club dentro y fuera de la cancha. La directiva por su parte, pasa de los roces con el galo y se centran en seguir trazando un futuro sin él dentro de la institución.

Tigres está en plena batalla por ambos títulos. Tienen el doblete sobre su mesa. Sin embargo, en medio también enfrentan una batalla interna con el delantero leyenda del club.