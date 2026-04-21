El "favorito" de Hansi Flick que habría rechazado renovar con el Barcelona

La directiva del FC Barcelona ya se encuentra planeando la plantilla para la temporada 2026/2027. En este sentido, uno de los deseos de Hansi Flick sería retener a Andreas Christensen, no obstante, el defensor de 30 años habría rechazado la propuesta inicial del conjunto culé.

De acuerdo con información de Mundo Deportivo, el Barça le ofreció a Christensen una extensión de contrato de un año con un salario considerablemente reducido y la opción de una segunda temporada si se cumplen ciertas condiciones de rendimiento.

Aunque Christensen ha dejado claro a la directiva su deseo de permanecer en Cataluña, el defensa parece haber rechazado la primera oferta del Barcelona tras meses de negociaciones.

Cd Guadalajara V Fc Barcelona - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

El Barcelona tendría como prioridad la contratación de un defensa central en el mercado de fichajes de verano, con Micky van de Ven, Alessandro Bastoni y Luka Vušković entre las opciones que se barajan para el lateral izquierdo.

Christensen ha perdido protagonismo con conjunto culé en las últimas temporadas debido a sus constantes lesiones. A pesar de esto, Flick tiene bien valorado al jugador danés y trataría de mantenerlo en las filas del club para la próxima campaña.

❌ Christensen rechaza la primera oferta del Barça



✍ @RogerTorello https://t.co/UdBkQ7R68D — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2026

Según los informes, la voluntad de Christensen es permancer en el Barça. El defensa podía negociar como agente libre con cualquier club desde enero pasado.

Varios clubes se encuentran siguiendo la situación en caso de que el jugador danés no logre llegar a un acuerdo con la directiva blaugrana para renovar su vínculo.

El diario Mundo Deportivo señala que clubes de la Premier League, la Serie A, la Bundesliga e incluso rivales de La Liga están empezando a mostrar interés en Christensen. Se desconocen las identidades de los clubes interesados, pero el danés podría verse tentado por otras propuestas de todo el continente.