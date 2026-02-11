El FC Barcelona afronta el partido de Copa frente al Atlético de Madrid con dos bajas importantes

El FC Barcelona visita este jueves el Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26. Y según las últimas informaciones, Hansi Flick no podrá contar para ese partido ni con Marcus Rashford ni con Raphinha.

En el caso del brasileño, su ausencia entraba dentro de lo previsto. El jugador arrastra una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que le ha obligado a parar como medida preventiva. De hecho, ya perdió el partido de cuartos de final de la Copa en Albacete y el partido de Liga del fin de semana en Mallorca.

En un principio el parón iba a ser de solo una semana, pero finalmente no llegará al choque frente al Atleti, después de no saltar a la sesión de entrenamiento con el resto de sus compañeros. Habrá que esperar para ver si Raphinha consigue recuperarse a tiempo para el partido de LaLiga frente al Girona del próximo lunes.

El que tampoco saltó a la sesión de entrenamiento fue Marcus Rashford. El jugador inglés sufrió un golpe en la rodilla el fin de semana en el partido frente al Mallorca y se ha perdido los dos últimos entrenamientos. Desde el club han informado de su baja para viajar a Madrid, aunque no se ha especificado cuántos partido se perderá.

“El jugador del primer equipo Marcus Rashford presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca. Es baja por precaución para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid”.

De esta forma, Raphinha y Rashford se suman a los lesionados Gavi, Pedri y Andreas Christensen. Los tres continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no estarán disponibles para la visita al metropolitano.

