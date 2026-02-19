El FC Barcelona blinda La Masía con cláusulas “anti-fuga”

En el Barcelona todavía recuerdan como un punto de quiebre lo ocurrido en 2024 con Marc Guiu. El delantero, que venía dejando señales prometedoras en el primer equipo, terminó marchándose al Chelsea después de que el club inglés ejecutara una cláusula de rescisión muy baja: apenas 6 millones de euros. La decisión, además, llegó sin margen de maniobra para la directiva culé, que se encontró con el acuerdo ya cerrado y sin capacidad real de retenerlo.

Ese episodio no fue el primero en la historia reciente de La Masía, ya habían existido salidas similares, pero sí el más simbólico por el contexto y la proyección del jugador. Y, sobre todo, por la sensación interna de que el Barça había quedado expuesto.

La nueva estrategia: cláusulas ascendentes y objetivos

A partir de ahí, el club diseñó un sistema para proteger mejor a sus talentos. La idea es simple: evitar que cualquier canterano con proyección pueda irse por una cifra mínima. Según información atribuida a Sport, la secretaría técnica encabezada por Deco impulsó contratos con lo que se conoce como “cláusulas ascendentes”, que se incrementan automáticamente según hitos deportivos.

El Barça mantiene una base inicial, habitualmente cercana a esos 6 millones en juveniles, pero añade condiciones que disparan la cifra con cada paso hacia el fútbol profesional.

El mecanismo contempla distintos escenarios: por ejemplo, una convocatoria para la Youth League ya incrementa la cláusula en 2 millones, mientras que un llamado para competir con el filial provoca un salto mayor: 4 millones, llevando el precio a 10 millones.

La escala continúa: estar inscrito con el Barça Atlètic, sumar partidos con el primer equipo o alcanzar un número determinado de apariciones son factores que van elevando el valor de salida de forma progresiva.

La salida más reciente que generó ruido fue la de Dro Fernández, que volvió a encender el debate dentro del club. De hecho, se asegura que, de haber renovado bajo el nuevo sistema, su cláusula podría haber llegado a rondar los 25 millones, en lugar de salir por una cifra mucho menor.

En un contexto donde los grandes clubes europeos buscan talentos cada vez más jóvenes, el Barcelona entiende que La Masía no solo se debe formar: también se debe blindar.