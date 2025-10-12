El FC Barcelona tuvo una brillante temporada en la campaña 2024/25 y buscará repetir en esta oportunidad, defendiendo los títulos de campeón en LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa española.

Para lograrlo mantuvo gran parte del plantel y sumó a Marcus Rashford, que se ha acoplado de forma inmejorable al armado de Hansi Flick y promete darle varias alegrías al club catalán. A pesar de esto, la defensa fue la que más se resintió y ahí sería donde el FCB pone el ojo de cara al futuro.

Según informó Mundo Deportivo, el Barça pediría a LaLiga poder incorporar un futbolista más por la lesión de Gavi, que está dentro de los parámetros de una inactividad de larga duración y le habilitaría la oportunidad de cumplir con la ley 1-1 del fair play.

RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Cabe destacar que el volante andaluz se tuvo que someter a una artroscopía en su rodilla para suturar el menisco y su regreso a las canchas está programado para marzo del 2026, en el tramo final de la temporada y con el tiempo justo para competir por un lugar en la lista definitiva de Luis de la Fuente para la Copa del Mundo.

El FC Barcelona tiene antecedentes recientes de haber hecho esto, con la fuerte lesión de rodilla que sufrió Marc-André Ter Stegen la campaña pasada y con Andreas Christensen, por lo que confían en poder volver a usar este artilugio legal y poder incorporar.

Villarreal CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

La idea del FCB sería buscar un defensor central zurdo para suplir la salida de Íñigo Martínez al Al-Nassr de Arabia Saudita, ya que él junto a Pau Cubarsí conformaron la zaga central de la exitosa campaña anterior.

En su momento, fue ofrecido el zaguero central Lucas Beraldo, del PSG, para sumarse a las filas del equipo Blaugrana, aunque este no convenció a Hansi Flick y, con el pulgar abajo del entrenador alemán, el club catalán desistió de la contratación.