En el tramo final de la temporada, el FC Barcelona anunció algo que el público venía esperando hacía tiempo: el futuro de Robert Lewandowski. Con unas sentidas palabras del polaco y varios posteos en redes sociales, el club catalán empezó a despedir al centro delantero, cuyo contrato expirará a final de la campaña.

Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre. 💙❤️ pic.twitter.com/C9jHJOzpUY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

"Tras cuatro años llenos de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me marcho con la sensación de haber cumplido la misión. 4 temporadas, 3 campeonatos. Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo", arrancó el polaco en su comunicado, reposteado por el propio club en X.









"Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a su lugar. Visca el Barça. Visca Catalunya", cerró el histórico goleador.

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

Robert Lewandowski llegó al FC Barcelona en julio de 2022 y se ganó el corazón de la afición a base de goles, con 119 tantos en 191 partidos jugados con la camiseta Blaugrana. En ese tiempo supo ganar tres ediciones de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Además, fue el Pichichi de la temporada 2022/23, su primera en la Ciudad Condal, con un registro de 23 tantos.

¿Y ahora?

El futuro de Lewandowski es una incógnita, ya que se desconoce si esta despedida es solamente del Barça o si dejará efectivamente la actividad profesional. Actualmente son varios los rumores activos sobre su futuro, con un Chicago Fire pretendiendo sumarlo con un salario de 20 millones de euros por temporada, con un Al-Hilal dispuesto a romper el mercado llevándolo a Arabia por un sueldo astronómico y con una Juventus necesitada de jerarquía que también podría estar interesada en sumarlo.