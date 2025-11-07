El FC Barcelona está tras los pasos de la gran joya del fútbol alemán

No es ninguna novedad que el FC Barcelona nutre su cantera constantemente con jóvenes talentos, además de los formados por la propia Masía, y en esta oportunidad los ojos blaugranas se posaron en una joyita del fútbol alemán.

Se trata de Kennet Eichhorn, gema del Hertha Berlín. Nació el 27 de julio de 2009 en Bernau bei Berlin, Alemania, y llegó a la cantera del club capitalino para iniciar su formación rumbo a ser un futbolista profesional. Mide 1.86 y juega como mediocentro defensivo.

Debutó profesionalmente en la segunda división de la Bundesliga con el Hertha Berlín el 10 de agosto de 2025, con solamente 16 años y 14 días, convirtiéndose así en el jugador más joven en la historia de dicha competición.

Germany U16 v Japan U16 - International Friendly | Carlos Rodrigues/GettyImages

En sus categorías juveniles fue convocado por la selección de Alemania tanto en la sub 15, sub 16 como la sub 17, como parte de su formación, posicionándose como uno de los talentos emergentes del país teutón según la prensa especializada de dicho país.

En lo que va de la la temporada 2025/26 (2. Bundesliga) con el Hertha Berlín registra ocho apariciones, seis de ellas como titular, con 512 minutos jugados. De momento, no tiene ni goles ni asistencias.

Con la Sub 17 de Alemania, selección que defiende de momento, lleva anotados dos goles en cuatro partidos, y aunque quedó fuera de la lista final para disputar la Copa del Mundo en Qatar se espera que siga adelante en el proceso de selecciones que tantas alegrías le ha dado al fútbol alemán.

VfL Bochum 1848 v Hertha BSC - 2. Bundesliga | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

Es absolutamente prematuro hablar de cifras o tiempos del fichaje, pero lo concreto es que el FC Barcelona ya puso su ojo en él y la voluntad del jugador de emigrar a uno de los clubes más grandes del mundo podría ser determinante para que la operación se realice.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP