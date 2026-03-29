Todo mercado de pases trae consigo una gran cantidad de rumores, que muchos terminan quedando en la nada. A la espera de que termine la temporada, el de Xavi Simons al FC Barcelona parece ser uno de ellos.

Según informó Alfredo Martínez, narrador de Onda Cero y periodista de gran trayectoria, el club Culé no tiene ningún tipo de intención de sumar al talentoso atacante del Tottenham y la selección de los Países Bajos, con quien disputará el Mundial 2026 en verano.

El jugador de los Spurs está teniendo una temporada discreta, a la par de su equipo: los ahora dirigidos por Igor Tudor están a un punto del descenso en la Premier League y preocupan a los fanáticos. Xavi jugó 25 partidos sobre 29 posibles, anotando solamente un gol y brindando cuatro asistencias. En la UEFA Champions League 2025/26 disputó 10 encuentros y marcó en tres oportunidades, mejorando así su performance.

Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

En verano intentará relanzarse tras una campaña floja disputando el Mundial 2026 con la selección que comanda Ronald Koeman, que intentará nuevamente ganar por primera vez en su historia el trofeo más preciado del planeta. Integrarán el grupo F junto a Japón, Túnez y el ganador de la repesca entre Suecia y Polonia, conformando así una zona más que compleja para ellos.

Actualmente, el FC Barcelona está en una gran posición: es el líder de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Real Madrid, y se encamina a su segundo título consecutivo del campeonato español de Primera División. En la UEFA Champions League están en los cuartos de final, donde enfrentarán al duro Atlético de Madrid del Cholo Simeone en el mes de abril con la ilusión de meterse entre los mejores cuatro equipos de europa.

Todavía no hay grandes precisiones, pero una de las prioridades del equipo catalán es contratar un centrodelantero para reemplazar a Robert Lewandowski y confirmar, vía nuevo préstamo o compra, la continuidad de Marcus Rashford.