El FC Barcelona planifica refuerzos de jerarquía, pero se enfrenta a su realidad financiera

El FC Barcelona está en proceso de planificar su próxima temporada 2026/27, aunque la proyección deportiva se encuentra condicionada por los diferentes factores económicos en torno al club que imposibilitan las contrataciones.

Aunque la dirigencia mantiene objetivos claros, la distancia entre las aspiraciones y la realidad económica complica cualquier avance certero que se pueda llevar a cabo en un futuro inmediato, si la ambición está puesta en la lucha de los mayores estandartes del fútbol europeo.

Los números en rojo, una alerta

Desde la comisión directiva del Barcelona, los puestos a reforzar dentro del plantel, con la intención de dar un salto de calidad en aspectos puntuales del equipo, son una obviedad desde hace meses; sin embargo, las limitaciones del fair play financieron marcan el contraste negativo.

La esperanza está puesta en recuperar la regla 1:1 de LaLiga -regla de control financiero que habilita a los clubes que cumplen con su límite salarial a invertir en refuerzos el mismo monto que generan en ingresos o liberan mediante ventas y ahorros-, de cara al próximo mercado, lo que permitiría operar con mayor margen.

De igual manera, más allá de ese posibilidad, el problema no responde solo a una cuestión salarial: las cifras que manejan los clubes están lejos de lo que el Barça puede asumir hoy.

🚨 If FC Barcelona fail to succeed to sign Julián Álvarez in the summer, then they like Victor Osimhen as a back-up option. [@sergisoleMD] 🇳🇬 pic.twitter.com/XJO5xFsjk6 — barcacentre (@barcacentre) March 25, 2026

Reforzar la delantera, un sueño casi imposible

Desde hace un tiempo, el gran objetivo del Barcelona para potenciar el ataque es Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid; sin embargo, el club madrileño tazó al delantero en un monto cercano a los 200 millones de euros, una cifra que en el Barcelona consideran fuera de toda lógica.

La estrategia de negociación pasaría por proyectar la baja e incluso incluir jugadores en la operación para reducir el costo el traspaso.

Un panorama similar se presenta con Erling Haaland, cuyo valor de mercado también lo coloca muy por encima de cifras que estén al alcance blaugrana.

Asimismo, el técnico Hansi Flick busca reforzar la zaga central, y uno de los nombres que más cautiva al entorno deportivo es Alessandro Bastoni, jugador por el que el Inter de Milán pide entre 70 y 80 millones.

AC Milan v FC Internazionale - Serie A | Giuseppe Bellini/GettyImages

Un poco más por afuera, en el lateral, el interés por Andrea Cambiaso tampoco avanza: la Juventus pide al rededor de unos 50 millones y no muestra intención de negociar un regateo por el futbolista.

Los 30 millones pactados con el Manchester United por Marcus Rashford son considerados elevados internamente, mientras que los 15 millones que el Al-Hilal pide por João Cancelo tampoco terminan de convencer.

Por el momento, la idea de la dirigencia de Joan Laporta es realizar pocos fichajes, pero estratégicos y de conveniencia para transformar esos objetivos en operaciones viables sin poner en riesgo la estabilidad económica de la institución.

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