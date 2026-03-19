El FC Barcelona pone en pausa el fichaje permanente de Marcus Rashford

El FC Barcelona decidió hace varios meses hacerse del fichaje permanente de Marcus Rashford, y la reeleción de Joan Laporta al frente de la entidad catalana reforzó las posibilidades de que esto suceda al darse la continuidad de la gestión actual, la que había tomado la determinación.

Ahora, por la irregularidad de Rashford en las titularidades y el buen momento tanto de Raphinha como de Lamine Yamal, la entidad Culé estaría buscando negociar con el Manchester United un nuevo préstamo para retrasar una temporada más la decisión, algo que podría representar un incremento en la opción de compra por los buenos rendimientos que tuvo el atacante en la última temporada respecto de campañas anteriores.

A pesar de esto último, en Barcelona confían que podrán tener la obligación de comprarlo al final de la temporada 2026/27 al mismo costo de la opción actual, una cifra cercana a los 30 millones de euros.

Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Por su parte, el atacante inglés ya tiene acordado desde hace varias semanas su contrato con el FC Barcelona, y en el mismo resignó una gran suma de dinero para poder continuar. El ex United se siente importante en el equipo a pesar de los altibajos, se ha reencontrado con su nivel en un club top europeo y no tiene intenciones de marcharse.

Con la camiseta del FC Barcelona, Rashford lleva 38 partidos jugados con 10 goles anotados y 13 asistencias brindadas a compañeros. Ya fue campeón de la Supercopa de España y se ilusiona con ganar LaLiga y la UEFA Champions League, donde el equipo está puntero y clasificado a los cuartos de final respectivamente.

Además, sus buenos rendimientos en el FCB le representaron volver a la selección inglesa y se ilusiona con poder disputar el Mundial 2026 de la mano de Thomas Tuchel el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

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