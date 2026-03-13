El FC Barcelona pone sus ojos en una figura del Chelsea para el próximo mercado de fichajes

El FC Barcelona está constantemente en la búsqueda de oportunidades de mercado para tener el mejor plantel posible, y en esta oportunidad parecería estar enfocándose en los extremos del ataque.

Si bien tiene futbolistas excelentes en la parte de arriba de la cancha, el equipo dirigido por Hansi Flick puso sus ojos en Pedro Neto, talentoso extremo portugués con presencia en el Chelsea y de buena prestación en el Mundial de Clubes 2025 ganado por los de Stamford Bridge.

Según informó Mundo Deportivo, lo que más seduce a la directiva del FC Barcelona es el hecho de que Neto puede jugar por las dos bandas, e incluso de falso delantero centro. Además, aporta desequilibrio, velocidad y aporte constante a los goles del equipo.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | Carl Recine - FIFA/GettyImages

Pedro Neto debutó en el SC Braga en 2017 frente al Porto B y no llegó a consolidarse, saliendo a préstamo a la Lazio de manera temprana. Tuvo poca participación en el equipo italiano y el que puso los ojos en él fue el Wolverhampton, conocido por su gran capacidad para rastrear talentos desconocidos.

Allí fue donde explotó, llegando a disputar 135 partidos con 14 goles anotados y 27 asistencias brindadas, todas ellas cerca del final de su paso. El Chelsea lo fichó a mediados de 2024 a cambio de 60 millones de euros y en Stamford Bridge ya ganó una UEFA Conference League, además del ya mencionado Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos. Con los Blues lleva jugados 93 partidos, con 19 tantos y 15 pases gol.

Es internacional con la selección de Portugal desde 2020, y tiene en su haber un título de UEFA Nations League. En este verano jugará un Mundial por primera vez, con su combinado nacional integrando el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y un equipo que venga de la repesca (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo)

