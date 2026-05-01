El FC Barcelona presenta la camiseta que lucirá en el Clásico de LaLiga

El FC Barcelona se alista e ilusiona para celebrar el título de LaLiga y seguramente lo hará con el logo de la artista norteamericana Olivia Rodrigo en el pecho de la camiseta, como parte de las acciones de marketing clásicas de la colaboración entre el club Culé y Spotify, su main sponsor.

El estreno se llevará a cabo por la Liga F, donde las futbolistas del FCB ya consagradas en el torneo local enfrentarán al Levante con el logo de la cantautora de éxitos como Good For You y Drivers License en el frente de la camiseta.

Olivia Rodrigo se sumará a la lista de artistas que aparecieron en el pecho de la camiseta del Barca junto a Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake.



“Ver mi logotipo en una camiseta del FC Barcelona para el Clásico, ni siquiera sé cómo asimilarlo. Ha sido muy divertido ver cómo tomaba vida esta camiseta y crear toda una colección de ropa con Spotify y el Barça. Además, poder actuar para los fans que me escuchan desde el primer día, en una ciudad como Barcelona, será algo muy especial. Esto lo es todo para mí. Tengo muchas ganas de verlos”, dijo la artista nacida en California.

El FC Barcelona tuvo una buena temporada, aunque el objetivo principal, la UEFA Champions League, no se cumplió: llegaron hasta cuartos de final, donde cayeron por lo justo en una serie llena de goles frente al Atlético de Madrid. En la Copa del Rey sucedió exactamente lo mismo, con idéntico contrincante aunque en instancia de semifinales. En LaLiga acumulan 85 puntos, producto de 28 victorias, un solo empate y cuatro derrotas en los 33 partidos disputados hasta el momento. Anotó 87 goles y encajó solamente 30, demostrando así su poderío en el campeonato local español.



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