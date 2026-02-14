El FC Barcelona presenta una queja formal a la Federación por los arbitrajes

El arbitraje en el Metropolitano en el duelo de ida de semifinales de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid dejó mucho que desear, y el club catalán presentó en las últimas horas una queja formal a la RFEF.

En rueda de prensa, Hansi Flick ya había anticipado su furia: "¿Qué puedo decir? Mire, hemos empezado con las tarjetas amarillas. La primera acción a Balde era tarjeta amarilla. Y pudo haber una segunda amarilla. Para mí, esto es un lío. Hemos tenido que esperar, cuánto, ¿siete minutos? Buscando algo. No sé".

Además, redobló: "Para empezar, en la primera acción sobre Balde es amarilla a Giuliano y eso quizás cambiaría todo el partido. También tendría que haber habido segunda amarilla ¿Cuánto tiene que esperar, siete minutos, siete minutos? Para mí claramente no es fuera de juego. Lo veo diferente. Luego, cuando lo anulan, no nos dicen nada. No hay comunicación. No entiendo por qué es fuera de juego. Es una pena. Es un desastre".

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey | Angel Martinez/GettyImages

En el documento, el FC Barcelona expresa su "profunda preocupación" por la falta de "criterio homogéneo" en materia arbitral.

El comunicado oficial del FC Barcelona

El FC Barcelona informa que ha hecho llegar este sábado 14 de febrero una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su Presidente, al Presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al Director de la Asesoría Jurídica, en la que el Club expresa su profunda preocupación por la reiteración criterio homogéneo.

En el documento, el Club expone varios puntos fundamentales:

1. Falta de coherencia en el criterio disciplinario

El FC Barcelona denuncia la existencia de decisiones dispares frente a acciones de naturaleza idéntica, especialmente en cuanto a sanciones disciplinarias. Esta disparidad genera una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición.

2. Criterios contradictorios en acciones de mano

El Club pone de manifiesto la incoherencia en la interpretación de manos en el área, incluso en partidos arbitrados por los propios colegiados. Esta falta de uniformidad refuerza la percepción de arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento.

3. Acumulación de errores relevantes

Más allá de casos puntuales, el FC Barcelona señala la reiteración de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada, muchos de ellos determinantes y en perjuicio del Club. Esta acumulación afecta directamente a la integridad de la competición y genera una creciente desconfianza.

4. Aplicación y transparencia del VAR

El Club expresa dudas razonables sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología, especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. También se denuncia la falta de transparencia en la gestión y publicación de los audios del VAR.

5. Criterios en las revisiones en el monitor

El FC Barcelona cuestiona la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones.

El Club quiere dejar claro que esta iniciativa no pretende cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una urgente revisión de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar:

La uniformidad en las decisiones arbitrales

La igualdad de trato entre clubes

La credibilidad y el prestigio de las competiciones

Asimismo, el FC Barcelona solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR, independientemente de si existe revisión a pie de campo, como medida esencial de transparencia y pedagogía arbitral.

Por último, el Club propone la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema. Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP