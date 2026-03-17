El FC Barcelona presiona a Christensen para renovar y espera una respuesta inmediata

El futuro de Andreas Christensen en el Barcelona entró en una etapa decisiva. Con el contrato del defensor próximo a vencer el 30 de junio, la dirigencia ya dejó en claro su postura: hay una única propuesta sobre la mesa y no habrá mejoras. La intención es resolver la situación cuanto antes para poder planificar la próxima temporada sin incertidumbres.

A pesar de la lesión que mantendrá al danés fuera de las canchas hasta el tramo final de la campaña, el club optó por ofrecerle continuidad como gesto de confianza.

🚨🚨| FC Barcelona are waiting for Andreas Christensen to respond to their renewal offer.



The club has made a final proposal and will not improve it, but no agreement has been reached yet.



[@marca] pic.twitter.com/Vx5h15bhOz — Managing Barça (@ManagingBarca) March 16, 2026

Variables por rendimiento

La propuesta contempla un contrato por dos temporadas, aunque con una estructura salarial muy diferente a la actual, que apunta más a la productividad del jugador. El punto más significativo es la reducción inicial del sueldo: el central percibiría aproximadamente la mitad de lo que gana hoy.

Sin embargo, el acuerdo incluye distintos bonus ligados a su rendimiento. Si alcanza entre el 30% y el 40% de los partidos, se incluirá un primer incremento. Ese aumento será mayor si supera el 40%, y aún más significativo salarialmente en caso de disputar más del 50% de los encuentros.

Cláusulas de riesgo y protección

El Barça también incluyó apartados para protegerse ante posibles ausencias, con fundamento en los números recientes del futbolista. En las últimas dos temporadas, el equipo disputó más de cien partidos, pero Christensen solo participó en poco más de una quinta parte.

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Por eso, si en su primer año no alcanza el 30% de participación, el club podrá rescindir el contrato mediante una compensación económica menor a su salario anual. Desde el entorno del club consideran que la oferta ya representa un esfuerzo, especialmente teniendo en cuenta la situación médica actual del defensor.

Ahora, si Christensen no acepta las condiciones en el corto plazo, el Barcelona avanzará en la búsqueda de alternativas para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada.

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