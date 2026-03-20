El FC Barcelona quiere a Rashford pero el Manchester United no negociará

El rendimiento de Marcus Rashford en el FC Barcelona, desde su llegada a préstamo desde el Manchester United, logró convencer al cuerpo técnico y al entorno del club tras adaptarse rápidamente al sistema de juego del equipo.

Asimismo, Hansi Flick destacó en varias oportunidades la capacidad de desequilibro, la gran eficacia en disputa mano a mano de la pelota y al aporte ofensivo de Rashford en ataque; su inclusión en el grupo ha sido un recurso valioso.

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Judit Cartiel - UEFA/GettyImages

La intención del Barça y el factor económico

Desde el club pretenden ejecutar la opción de compra del jugador, fijada en torno a los 30 millones de euros, siempre y cuando la transacción entre las entidades deportivas cumplan con las exigencias del fair play financiero.

A su vez, también se baraja la posibilidad de negociar un pago en cuotas, una alternativa favorable para la economía de la dirigencia blaugrana. Sin embargo, toda decisión contractual dependerá exclusivamente del desempeño del jugador en el último tramo de la temporada; si desea la continuidad en España, deberá mantener el buen nivel que alcanzó hasta el momento o incluso elevarlo.

Aún así, desde Inglaterra se mantienen firmes en su postura y descartan la idea de una nueva cesión o una renegociación de condiciones. Rashford deberá ser comprado por el Barcelona, por la cifra acordada inicialmente sin modificaciones, o se efecturá su regreso inmediato al Manchester United.

🚨🚨 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Barcelona have approached Manchester United over the possibility of re-signing Marcus Rashford on a second loan.



For now, Manchester United remain firm, pointing to the €30m buy option. [@JacobsBen] #mufc pic.twitter.com/2xPEMDwICr — Stretford End (@StretfordEndx) March 19, 2026

Con el cierre de la temporada acercándose, el futuro del delantero inglés apunta a ser uno de los principales puntos a resolver con inminencia en el próximo mercado de pases, si la intención del conjunto culé es priorizar el desarrollo competitivo del equipo y apuntar a los más grandes estandartes del fútbol europeo.

Mientras tanto, Marcus Rashford continúa enfocado en su rendimiento y en demostrar la calidad futbolística que posee para inclinar la balanza deportiva a su favor.

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