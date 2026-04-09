El FC Barcelona recupera una pieza clave del equipo para el derbi ante el Espanyol

En la práctica de este jueves del FC Barcelona, posterior a la derrota por 0-2 frente al Atlético de Madrid, Frenkie de Jong volvió a entrenarse parcialmente con el grupo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper; el neerlandés se había lesionado el pasado 26 de febrero, producto de una afección en el bíceps distal de la pierna derecha, y desde entonces transitó una recuperación sin un plazo estimado de reinserción al equipo.

Su evolución fue constante durante las últimas semanas, aunque el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo antes de tiempo y priorizó su presencia en el tramo decisivo de la temporada.

🚨🚨✅ | Frenkie de Jong sera prêt pour le match contre l'Espanyol.



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El objetivo será sumar minutos en el derbi

La idea del entrenador Hansi Flick proyecta a que el futbolista vuelva a la actividad deportiva en el encuentro de este sábado ante el RCD Espanyol por LaLiga, aunque sea desde el banco. El objetivo no es exigirlo al máximo, sino darle rodaje competitivo para que recupere espacios y la regularidad dentro de la cancha.

El clásico catalán surge como el escenario ideal para una vuelta progresiva y, con una carga física controlada, el mediocampista podría empezar a retomar ritmo y confianza, factores determinantes en la efectividad de su recuperación luego de más de un mes de inactividad.

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Más allá del derbi, el foco principal está puesto en la revancha de Champions League. El próximo martes, el Barelona visitará al Atlético en el Metropolitano con la obligación de revertir el 0-2 de la ida. La capacidad de De Jong para organizar el juego, romper líneas y sostener la posesión lo convierten en un referente fundamental dentro del sistema táctico de Flick.

Si el neerlandés logra sumar minutos ante el Espanyol, todo indica que llegará en mejores condiciones al duelo decisivo en Madrid y podría ser el impulso que el blaugrana necesita para intentar una remontada que hoy parece cuesta arriba, luego de lo visto en la ida.

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