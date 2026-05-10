Se terminó la espera para el FC Barcelona: el conjunto dirigido por Hansi Flick se impuso por marcador de 2-0 al Real Madrid en la jornada 35 de LaLiga en el Spotify Camp Nou y se convirtió oficialmente en el campeón del futbol español en la temporada 2025/2026. Por parte de los culés, anotaron Marcus Rashford y Ferran Torres.

Los blaugranas llegaron a 91 puntos a falta de tres jornadas para que el campeonato concluya, por lo que, de seguir este paso, podrían llegar a las 100 unidades, un hito que consiguieron en la campaña 2012/2013 bajo las órdenes de Tito Vilanova.

Con este título, Hansi Flick llega a los cinco títulos en el banquillo Blaugrana, con dos ligas (contando esta), una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Sin dudas su paso está siendo genial más allá de la deuda en el plano continental.

EL CLÁSICO IS OURS AND WE ARE THE CHAMPIONS!!! 🏆 pic.twitter.com/evn09QMrmG — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

El FC Barcelona no salía bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018/19 tras gritar campeón también en la 2017/18. En ese entonces, el entrenador era Ernesto Valverde y su capitán, y gran figura, era el histórico Lionel Messi.

El goleador de la temporada fue Lamine Yamal, quien no pudo disputar este Clásico por lesión, con 16 tantos, mientras que Ferrán Torres aportó 15 goles y Lewandowski una docena. Además, el joven maravilla fue el líder en asistencias de LaLiga con 11 pases gol. Pedri y Fermín López aportaron ocho cada uno y completaron el podio.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El equipo de Hansi Flick dominó prácticamente sin oposición esta liga, con un Real Madrid sumergido en una profunda crisis futbolística de la que no logró salir a tiempo. Para colmo, las celebraciones del campeonato se llevarán a cabo justamente cuando el cuadro blaugrana recibió a los merengues en el Spotify Camp Nou.

Se espera que las calles de Cataluña rápidamente se empiecen a llenar de aficionados que celebren en distintos puntos de la Ciudad Condal, ya que la Fuente de Canaletas está en obras al igual que el área de la Rambla y los fanáticos tendrán que buscar opciones como la Plaza de Cataluña.