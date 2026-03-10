El FC Barcelona se mueve por el fichaje de Julian Brandt de cara al próximo mercado

El nombre de Julian Brandt empezó a circular con fuerza en los despachos del FC Barcelona de cara al próximo mercado de pases. El mediocampista ofensivo alemán finaliza su contrato con Borussia Dortmund en junio y ya comunicó que no renovará su vínculo, por lo que quedará libre al final de la temporada.

A sus 29 años, el futbolista busca un nuevo desafío después de siete campañas en el club de la Bundesliga, donde se consolidó como una de las piezas más creativas del equipo. Esta situación lo convierte en una oportunidad atractiva para varios clubes europeos que buscan reforzarse sin pagar un traspaso.

Para el conjunto catalán, que continúa manejando con cautela su economía, incorporar a un jugador de su experiencia sin coste de transferencia resulta una alternativa especialmente interesante.

El encaje en el proyecto de Flick

El interés del Barça también tiene un componente deportivo claro. El entrenador Hansi Flick valora la polivalencia del alemán, capaz de desempeñarse como mediapunta, interior ofensivo o incluso partiendo desde las bandas.

En el esquema del técnico, Brandt podría aportar creatividad y dinámica en la zona de tres cuartos, además de ofrecer variantes en la rotación ofensiva. Su llegada permitiría administrar mejor las cargas de futbolistas como Dani Olmo o Fermín López, aportando visión de juego y llegada al área rival.

El entrenador alemán conoce bien su perfil tras coincidir en el entorno de la selección nacional, lo que refuerza el interés de la dirigencia azulgrana por concretar la operación.

El Barcelona no está solo en la carrera por el jugador. Desde Inglaterra también siguen de cerca su situación clubes como el Arsenal FC, el Newcastle United FC y el Tottenham Hotspur FC, todos atentos a la posibilidad de sumar talento experimentado a coste cero.

Aun así, el atractivo de jugar en LaLiga y formar parte del proyecto deportivo del Barça podría inclinar la balanza a favor del club español.

Con casi una década de experiencia en la élite europea, Brandt acumula decenas de partidos con la selección alemana y una extensa trayectoria en competiciones continentales.

Su valor de mercado ronda los 20 millones de euros, aunque su situación contractual abre la puerta a una negociación directa con su entorno. Si el Barcelona logra adelantarse a sus competidores, podría cerrar uno de los movimientos más interesantes del próximo mercado sin comprometer demasiado su presupuesto.

Por ahora no hay acuerdos cerrados, pero el nombre de Julian Brandt empieza a sonar con fuerza en la planificación del conjunto blaugrana para la próxima temporada.

