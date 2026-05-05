El FC Barcelona sigue de cerca a Anthony Gordon para reforzar el ataque

De cara al próximo mercado de pases, la prioridad del FC Barcelona es reforzar el frente de ataque con un extremo izquierdo capaz de ofrecer desequilibrio, profundidad y peso en los partidos imporntantes; en esa búsqueda, Anthony Gordon surge como un nombre que genera consenso en la dirección deportiva.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Barcelona Sporting Director Deco held a meeting with Anthony Gordon’s agent.



Barça are interested in signing Gordon this summer. The player’s price could be around €60m.



— @monfortcarlos pic.twitter.com/bILa36kvIq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 4, 2026

Hay contacto directo con el entorno

En los últimos días, Deco y Bojan Krkić mantuvieron una reunión con representantes de la agencia Unique Sports para interiorizarse sobre la situación contractual del futbolista del Newcastle United, con el fin de medir el escenario de una posible negociación a corto plazo.

En el club catalán valoran especialmente el perfil del inglés con velocidad, ritmo, agresividad en el uno contra uno y una capacidad de desborde que encaja con la idea que busca el área deportiva. A sus 25 años, Gordon viene consolidándose como una de las piezas más determinantes del Newcastle y su crecimiento en la Premier League no pasó inadvertido.

El principal obstáculo, como es recurrente en el actual contexto azulgrana, pasa por lo económico. Gordon tiene contrato vigente hasta 2030 y su tasación ronda cifras elevadas. Desde Inglaterra aseguran que el conjunto inglés recibió propuestas cercanas a los 80 millones de euros, un monto hoy difícil de afrontar para el Barcelona.

Newcastle United v Sunderland - Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

A su vez, como si el factor económico no condicionara lo suficiente al blaugrana, el Bayern Múnich también lleva tiempo siguiendo de cerca la volución de Gordon y ya inició contactos con el entorno del jugador.

Sin embargo, pese a no haber negociaciones avanzadas entre las partes involucradas hasta el momento, el extremo encabeza la lista de prioridades en el Barcelona, por lo que el desafío será convertir ese interés en una transacción viable para el club; algo que hoy depende tanto de futuras salidas como del margen financiero que logre construir la dirigencia en las próximas semanas.

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