El FC Barcelona tendrá tres regresos en la última jornada de LaLiga

El FC Barcelona se despedirá de LaLiga el próximo sábado en la noche de Mestalla, donde visitará al Valencia en el marco de la jornada 38 de un campeonato español que ya lo tiene hace varias fechas como campeón.

Para este encuentro, Flick sabe que no puede contar con futbolistas como Lamine Yamal, que se alista para llegar de la mejor manera al Mundial 2026, y con Fermín López, que ante el Real Betis sufrió una fractura en un pie y deberá ser operado, perdiéndose así la máxima cita con la selección de España.

Las buenas noticias están en la mitad de la cancha y en la delantera, ya que el entrenador alemán podrá contar con Frenkie de Jong, Marcus Rashford y Ferran Torres para visitar al equipo Che.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El primero parece haber dejado atrás las molestias que lo tenían a maltraer, mientras que el inglés, que también arrastraba problemas musculares, está a disposición del míster. Por su parte, Ferrán superó un problema en el bíceps femoral y se sube al avión para ir a Valencia.

El FC Barcelona se consagró campeón en la jornada 35, venciendo por 2-0 al Real Madrid en casa para levantar el trofeo por 29° vez en su historia y por segunda temporada consecutiva. Además, en esta campaña también fueron campeones de la Supercopa de España. En la UEFA Champions League alcanzaron los cuartos de final, donde cayeron eliminados a manos del Atlético de Madrid. El verdugo en la Copa del Rey fue el mismo, aunque en instancia de semifinales.

De cara a la próxima temporada, la directiva comandada por Joan Laporta ya sabe que tendrá que salir con fuerza a buscar un centrodelantero para reemplazar a Robert Lewandowski, que se marchará del club en condición de libre el próximo 30 de junio y su futuro es incierto. Joao Pedro, del Chelsea, y Julián Álvarez, del Atlético, los dos principales apuntados.

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