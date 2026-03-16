El FC Barcelona tendría en la mira el fichaje de un jugador del Newcastle
El FC Barcelona no para de sumar futbolistas a su carpeta de posibles fichajes, y esa misma lista se amplió el pasado martes en Inglaterra: Lewis Hall, lateral por izquierda del Newcastle, llamó la atención de la estructura blaugrana por su excelente partido marcando a Lamine Yamal.
Según Caughtoffside, el futbolista de 21 años estaría en el radar del Barça por sus buenas actuaciones a lo largo de la temporada, aunque el club catalán tendría que competir por su fichaje contra entidades como el Manchester City, el Liverpool y el Arsenal, todos interesados en él.
Hall llegó al Newcastle desde el Chelsea y su crecimiento con la camiseta de las Urracas ha estado a la vista. En lo que va de la temporada lleva 39 partidos jugados, con un gol anotado (frente al Manchester City en la jornada 27 de la Premier League) y una asistencia brindada, demostrando con esa cantidad de encuentros que es una fija en el armado de Eddie Howe.
Según informes, Hall es un lateral izquierdo técnico y creativo, con mentalidad de mediocampista. Destaca por su calidad con el balón, conducciones progresivas y capacidad para participar en la construcción, sin descuidar el trabajo defensivo. Este perfil encaja bien en equipos que presionan alto, como el equipo de Hansi Flick.
Laporta 2031
Joan Laporta ratificó su conducción al frente del FC Barcelona este domingo, aplastando a sus rivales en las elecciones con un 66% de los votos. "Quiero decir que hemos hecho el trabajo. Ha bajado la participación y aún así es importante. Hemos jugado en un estadio obsoleto, en una ruina económica. Hemos pasado la fase de recuperarlo. Tenemos un equipazo con Flick en el banquillo y Deco en los despacho. La estabilidad institucional que hemos transmitido es gracias a los socios", dijo tras los comicios.
"Creo que conozco lo que es el Barça. He vivido lo que se palpa en cualquier rincón. El Barça es visitar peñas, ver a la gente que le cuesta llegar a final de mes, pero lleva a su hijo al fútbol. La gente está satisfecha, feliz. Era un gran momento del club con decisiones importantes por nuestra parte. Un club cuando lo llevas en el corazón te acercas a la gente", cerró.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo