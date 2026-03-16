El FC Barcelona tendría en la mira el fichaje de un jugador del Newcastle

El FC Barcelona no para de sumar futbolistas a su carpeta de posibles fichajes, y esa misma lista se amplió el pasado martes en Inglaterra: Lewis Hall, lateral por izquierda del Newcastle, llamó la atención de la estructura blaugrana por su excelente partido marcando a Lamine Yamal.

Según Caughtoffside, el futbolista de 21 años estaría en el radar del Barça por sus buenas actuaciones a lo largo de la temporada, aunque el club catalán tendría que competir por su fichaje contra entidades como el Manchester City, el Liverpool y el Arsenal, todos interesados en él.

Chelsea v Newcastle United - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Hall llegó al Newcastle desde el Chelsea y su crecimiento con la camiseta de las Urracas ha estado a la vista. En lo que va de la temporada lleva 39 partidos jugados, con un gol anotado (frente al Manchester City en la jornada 27 de la Premier League) y una asistencia brindada, demostrando con esa cantidad de encuentros que es una fija en el armado de Eddie Howe.

Según informes, Hall es un lateral izquierdo técnico y creativo, con mentalidad de mediocampista. Destaca por su calidad con el balón, conducciones progresivas y capacidad para participar en la construcción, sin descuidar el trabajo defensivo. Este perfil encaja bien en equipos que presionan alto, como el equipo de Hansi Flick.

Laporta 2031

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTION | JOSEP LAGO/GettyImages

Joan Laporta ratificó su conducción al frente del FC Barcelona este domingo, aplastando a sus rivales en las elecciones con un 66% de los votos. "Quiero decir que hemos hecho el trabajo. Ha bajado la participación y aún así es importante. Hemos jugado en un estadio obsoleto, en una ruina económica. Hemos pasado la fase de recuperarlo. Tenemos un equipazo con Flick en el banquillo y Deco en los despacho. La estabilidad institucional que hemos transmitido es gracias a los socios", dijo tras los comicios.

"Creo que conozco lo que es el Barça. He vivido lo que se palpa en cualquier rincón. El Barça es visitar peñas, ver a la gente que le cuesta llegar a final de mes, pero lleva a su hijo al fútbol. La gente está satisfecha, feliz. Era un gran momento del club con decisiones importantes por nuestra parte. Un club cuando lo llevas en el corazón te acercas a la gente", cerró.

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