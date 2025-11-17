El FC Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou el fin de semana frente al Athletic

Llegó el anuncio. Y ahora, el momento oficial está cada vez más cerca. El FC Barcelona comunicó que el próximo sábado 22 jugará nuevamente en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club por LaLiga.

El aforo será de, aproximadamente, el 50%: 45.401 espectadores. Esta autorización incluye toda la zona de Lateral, y se suma a la licencia ya concedida de la Fase 1A, que comprende Tribuna y Gol Sur.

Según informó el propio club en su web oficial, se continúa trabajando en la Fase 1C para garantizar la reanudación de la actividad en el Gol Norte, reuniendo todas las condiciones operativas, de seguridad y de confort para los socios, socias y aficionados.

En las últimas horas, la entidad azulgrana recibió el visto bueno del Ayuntamiento de la ciudad, que ahora sí no puso ningún impedimento para conceder el permiso de primera ocupación para la fase 1B a la primera.

El Barcelona mandó toda la documentación necesaria la semana pasada y los técnicos no han encontrado deficiencias que hayan retardado el OK.

Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos.

Volvemos a casa. Volvemos al Spotify Camp Nou. 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/2wQXnknQ8H — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2025

En cuanto a la UEFA Champions League, se está trabajando conjuntamente con la UEFA para poder disputar el partido contra el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou.

Además, habrá 129 posiciones destinadas a personas con movilidad reducida. Nuevos espacios de confort y adecuación para el público, además de un nuevo túnel de jugadores y jugadoras, nuevos vestuarios y mejoras en comodidad y seguridad para el público, con mejores y más cantidad de accesos, vías de evacuación y más.

Con todas estas novedades y con la licencia de ocupación de la Fase 1A y 1B ya concedida, el FC Barcelona celebra poder volver a competir en su estadio

El último partido en el Camp Nou fue un Barça-Mallorca del 28 de mayo de 2023, con victoria azulgrana por 3-0, con doblete de Ansu Fati, Gavi de goleador postrero y despedida de Busquets y Alba

