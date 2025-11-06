El FC Barcelona ya conoce el alcance de la lesión de Eric García

La lista de lesionados para el Barcelona de Hansi Flick no terminan: Raphinha, Olmo, Lewandoski, Ter Stegen, Joan García, y ahora se suma el marcador central Eric García

El defensor culé recibió un cabezazo involuntario de Vermant durante el Club Brujas - Barça que le impactó en la nariz y obligó a ser reemplazado. Eric fue sustituido por Pau Cubarsí y antes de ser sometido a una primera prueba en un hospital de Brujas, él mismo anunció que "el golpe ha sido fuerte, creo que podría tener la nariz rota", según declaró ante Movistar+.

No está descartada su participación para el próximo domingo 9 visitar Balaídos ante el Celta, por la jornada 12 de LaLiga, ya que los servicios médicos del club blaugrana optan por probar al futbolista durante los entrenamientos restantes con una máscara protectora para determinar si puede estar a disposición de Hansi Flick para este trascendental partido.

Ya sea como central, lateral derecho o hasta mediocampista, el jugador catalán es ahora mismo uno de los elementos con mayor continuidad del Barça y titular indiscutible para el técnico Hansi Flick y es por eso que, aunque sea en el banquillo, esté con una máscara protectora y a disposición del entrenador.

Club Brugge v FC Barcelona - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Comunicado oficial del FC Barcelona

"El jugador del primer equipo Eric Garcia presenta una fractura nasal. Se le colocará una máscara protectora y se valorará su evolución de cara a su participación en el próximo partido contra el Celta.

En el empate contra el Club Brugge, donde sufrió la lesión con un choque con Vermant, el futbolista formado en La Masia sumó su 15ª comparecencia en esta temporada. Más allá de un trabajo defensivo incansable, desde la posición de central, envió un balón al larguero que pudo suponer su segundo gol de la temporada. De momento, suma uno; el que marcó en la victoria en el campo del Oviedo".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP