El FC Barcelona ya conoce el precio de Bastoni

El Inter de Milán avanza en la definición de la continuidad de Alessandro Bastoni y se estipula que ya habría establecido el monto que pediría por la salida del jugador, uno de los principales apuntados por el FC Barcelona de cara al próximo mercado de pases.

Según publicó La Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano estaría dispuesto a negociar la salida del defensor por una cifra que oscila entre los 70 y 80 millones de euros; un monto que pone en duda la capacidad del blaugrana de afrontar la inversión, teniendo en cuenta la situación financiera actual del club.

Desde el Inter tienen en claro que Bastoni es una pieza clave en la estructura táctica defensiva del equipo. Por eso, más allá de barajar la posibilidad de una posible venta, no contemplan rebajar significativamente el precio ni incluir futbolistas como parte de pago en la transacción.

Italy Training Session & Press Conference | Claudio Villa - FIGC/GettyImages

El interés del Barça, en crecimiento pero con precaución

En la planificación deportiva del Barcelona, la figura de Bastoni aparece como una opción ideal para reforzar la última línea. Su perfil zurdo y su capacidad en ataque lo convierten en un defensor que encaja en la idea futbolística del cuerpo técnico de Hansi Flick. Sin embargo, el contexto económico obliga a medir meticulosamente cada movimiento, especialmente cuando se trata de una inversión con cifras tan elevadas.

🚨 Alessandro Bastoni would ONLY leave #Inter if the defender personally requested a transfer AND if Barcelona made a SIGNIFICANT offer. 🇮🇹#Inter would not willingly deprive itself of a top player and pillar of the squad.



[via @FBiasin] pic.twitter.com/1udF180yk1 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) March 26, 2026

En base a las especulaciones recientes con respecto al futuro inmediato del jugador, su representante, Tullio Tinti, estuvo recientemente en las oficinas del Inter, donde mantuvo una reunión con dirigentes del club. Si bien no trascendieron detalles concretos en torno al motivo principal de la reunión, el hecho de que se haya llevado a cabo abre la puerta a interpretaciones sobre una eventual negociación en el próximo mercado.

Hasta el momento, el Barcelona ya tiene sobre la mesa el dato fundamental respecto al precio de salida de Bastoni. A partir de ahí, cualquier acercamiento formal entre clubes dependerá de su capacidad financiera y de cómo priorice sus refuerzos para la próxima temporada.

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