El FC Barcelona ya sabe cuánto deberá pagar por Alessandro Bastoni

El FC Barcelona saldrá al mercado con fuerza en el próximo mercado de fichajes y buscará sumar a una de las figuras del Inter de Milán, que viene de ser subcampeón en la última UEFA Champions League.

Alessandro Bastoni es el elegido por el club catalán, pero el precio podría ser un impedimento: el Inter solamente negociará por ofertas superiores a los 70 millones de euros. Además, también será importante la voluntad del defensor central en llegar a la institución de la Ciudad Condal.

AC Milan v FC Internazionale - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Bastoni representa al central moderno: menos “stopper” clásico y más defensor-organizador, algo que puede calzar perfecto en la forma de jugar del FC Barcelona y de Hansi Flick en particular. Combina calidad técnica de mediocampista con inteligencia defensiva, por lo que es una pieza estructural en equipos que construyen desde atrás. Además, su altura superior a 1.90 es crucial para ganar los duelos aéreos que marcan la diferencia en fútbol actual.

Su llegada podría ser crucial para un recambio en la posición, ya que los rumores de salida de Ronald Araújo fueron fuertes a lo largo de la temporada y las múltiples lesiones obligaron a Flick a improvisar en ese puesto con jugadores que no acostumbran a jugar ahí.

En la temporada actual, Bastoni lleva jugados 35 partidos entre Serie A, Coppa Italia, Supercopa Italiana y UEFA Champions League, donde su equipo quedó eliminado a manos del Bodo/Glimt en el repechaje. Anotó dos goles y brindó seis asistencias, algo llamativo para un defensor central.

Con la camiseta Nerazzurra lleva jugados 293 encuentros, ocho goles y 30 asistencias desde su debut en octubre de 2019. Es internacional con la selección de Italia desde 2020 y lleva ganada una Eurocopa en los 41 partidos que disputó con el equipo de su país. En ellos, anotó en tres oportunidades.